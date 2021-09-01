明起水氣增多防劇烈天氣 秋季近了？吳德榮給答案

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣。至於秋季是否近了，他也給出答案。

吳德榮說，昨天20時地面分析圖顯示，滯留鋒仍在華北、華中一帶徘徊；鋒面之南為「熱帶海洋氣團」（太平洋高壓）的勢力範圍，台灣受其影響，晴朗炎熱，視「大氣不穩定」的狀況，而有不同程度的「午後對流」。

吳德榮說，中央氣象局7日20時的地面預測圖顯示，至少未來一周，台灣仍維持著夏季的天氣型態。

那麼「秋季」近了？吳德榮說，恐怕還沒那麼快！得等「熱帶海洋氣團」東退，鋒面有能力南下至台灣附近，才會有入秋的天氣變化。

另外，吳德榮說，「午後對流」雖帶來天氣變化，但很快就恢復原狀。

吳德榮說，昨全台最高溫約在36度（台北士林區35.5度，南投市35.6度，宜蘭羅東鎮35.8度，花蓮光復鄉35.8度）；竹苗山區及中部山區午後有小範圍對流發展。今晨除恆春半島有局部短暫雨外，各地晴朗無雲。

吳德榮說，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今「太平洋高壓」邊緣影響，除恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率以外，各地晴朗炎熱，近午紫外線為過量及危險級，應注意防曬，高溫仍在36度左右，要多喝水、小心中暑。

吳德榮說，各山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率，注意較大雨勢。各地氣溫：北部24至36度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至36度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明至下周一太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強，在山區發展、擴展至平地，需注意劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）的發生。

吳德榮說，未降雨前，最高溫仍可升至35、36度，天氣悶熱，應注意防曬、防中暑。下周二太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，應持續注意防曬、防中暑；近山區午後有局部雷陣雨的機率。