綠色運具盛行 六都、彰化、屏東自行車事故傷亡人數高

綠色運具日益普及，連帶也成新興交通事故樣態。根據警政署統計，自行車事故件數不僅逐年攀高，酒駕問題也延伸到騎乘慢車範圍。此外，隨台灣日益國際化，近年來電動自行車事故傷亡人數也維持在總人數四至五成。

交通部表示，除將強化自行車標誌、標線與硬體設施規劃，也將滾動檢討、修正道路交通管理處罰條例罰則規範，加強行車安全管理。

自行車交通事故件數逐年攀高，據警政署統計，2017年度騎乘自行車事故死傷人數為1萬1940人，至2019年度已達1萬2793人。

若累計2017年至2020年6月止A1、A2類事故資料，因自行車事故傷亡人數累計達3000人的就有6都與彰化、屏東等8縣市，其中傷亡規模以高雄、台南與新北位居前3名。

此外，政府近年來重點執法的酒駕問題，也蔓延到自行車等慢車。統計自2017年至2020年6月止A1、A2類事故資料，因慢車酒駕已造成680傷亡；傷亡人數還逐年攀高，從2017年度的159人，至2019年度已有223人。

審計部調查也發現，2017年至2020年6月止A1、A2類慢車事故資料中，電動自行車傷亡人數也由2017年度的2883人逐年飆升，至2019年度已有5704人，去年光上半年更有4265人，其中駕駛為外國人比率介於19.4%至26.74%之間。

交通部表示，今年1月已製作完成含英、日、韓、泰、越南與印尼等6國語言版本的外籍人士在台交通安全注意事項影片，並透過相關部會管道宣傳；此外，也與移民署介接資料庫，掌握外籍人士身分別，以更精準研擬相關改善措施。