學生交通事故頻傳 交部：無照駕駛嚴重學校擬連坐研習

學生交通事故頻傳，交通部2015年推動「公車進校園計畫」，並與教育部推校園訪視與輔導。但審計部發現，自2017至去年底止，每年24歲以下交通事故死傷人數仍逐年攀升。交通部回應，未來無照嚴重學校將要求連坐研習。

交通部表示，對學生無照駕駛嚴重學校，未來將「鼓勵」學校派員參加交通安全教育研習會、觀摩研習與培訓，以培養學校交通安全教育宣導講師，增進全國交通安全種子師資知能；之後也評估，將把事故數較高學校列為受訪視名單。

交通部2015年起推動公車進校園計畫，至2019年底為止，已補助29所學校，共47條路線。

但據道安資訊查詢網統計，因交通事故30日內死傷人數，零至17歲兒少年2017年為2萬3813人，2020年已達2萬7608人；18至24歲青年2017年因死傷人數為11萬6054人，2020年已達13萬394人。

若僅計大專院校學生交通事故傷亡人數，也由2017年的5萬9338人，到2019年已達6萬3355人，增幅6.77%。其中傷亡數前20所學校中，僅4所參與公車進校園計畫。

而大專院校學生交通事故中，無照違規人數，也由2018學年度的986人，成長為2019學年度的2204人，增幅高達123.53%。

20所傷亡較高但未加入公車進校園計畫大專院校，分別為南台科大、明新科大、朝陽科大、弘光科大、嘉南藥大、健行科大、崑山科大、僑光科大、萬能科大、南應大、義守大學、逢甲大學、勤益科大、嶺東科大、虎尾科大與文化大學。

另外，各高中學校學生未滿18歲駕駛小型車與機車人數，也由2018學年度的7950人，至 2019學年度成長為2萬4046人，增幅高達202.47%。

而單就2019學年度高中學生違規人數前20名學校，也僅有4所學校曾派員參與2018、2019年度交安巡迴種子教官培訓。

交通部表示，仍持續鼓勵學校參與公車進校園計畫，宣導滿18歲學生參與機車駕訓補助，並要求學校增進大一新生與進修部等高風險學生交安觀念。