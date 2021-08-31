雙胞胎組台灣首個打擊樂雙人組 獲選美國中央舞台計畫

簡任廷、簡任佑是一對雙胞胎演奏家，兄弟倆一起學打擊樂、一起赴丹麥攻讀博士學位，還一起組成「雙子二重奏」，將雙胞胎驚人的默契運用於演奏樂曲。他們獲選美國國務院「中央舞台(Center Stage)」第六季計畫，與另一組台灣表演團隊「滯留島舞蹈劇場」，將於明後年赴美巡演一個月。

文化部長李永得與美國在台協會處長孫曉雅、學術交流基金會執行長那原道今天共同宣布「中央舞台」計畫，以及簽署「傅爾布萊特—台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」合作備忘錄。

文化部於2018年首度與「傅爾布萊特計畫」合作選送藝文專才赴美交流，做為全球領航的教育和文化交流平台。傅爾布萊特計畫在台灣已獎助超過1700名台灣學人赴美。今年適逢計畫推動75週年，而文化部與本計畫的合作項目，也在AIT及學術交流基金會的積極協助下，7月底獲美國國務院通過以「傅爾布萊特—台灣文化部」聯名專項的形式推動。升格後的計畫也將獎助對象擴大至管理、技術、策展及藝評領域，以實質行動支持台灣幕後藝文專業工作者汲取國際經驗。

此外，美國國務院中央舞台第6季計畫去年11月宣布將聚焦台灣、阿根廷與亞美尼亞，甄選並贊助在地表演團體赴美巡演。經美方三輪審查，台灣由「滯留島舞蹈劇場」及「雙子二重奏」脫穎而出，將於2022至2023年間赴美巡演一個月，以藝術為媒介與民眾和業界深入對話交流。

李永得表示，「中央舞台」計畫是美國國務院項下的交流計畫，在全世界甄選藝文表演團隊到美國去表演，讓美國民眾可以了解不同國家的文化，也藉著這個機會加強不同國家文化之間的交流。這是首次聚焦台灣，報名團隊非常非常多，最後甄選出兩個團隊。

孫曉雅表示，今年恰逢傅爾布萊特計畫75周年，國務院在此時通過文化部與基金會的聯名計畫，讓美台關係又增添了一樁美事。今天的備忘錄簽署儀式，以及兩個台灣表演藝術團體，獲選參加中央舞台計畫前往美國巡迴演出，是美台深厚情誼的具體展現，不只能增進彼此的友誼，也能確保美國與台灣的文化交流持續蓬勃發展。

「台灣對世界的影響，遠大於對這個島的面積和人口數量。」那原道表示，台灣擁有許多令人驚艷且豐富多樣的藝術發展，「如果你愛好藝術，台灣就是你的命定之地。」

獲選中央舞台計畫的「滯留島舞蹈劇場」，近年在編舞家張忠安的帶領之下，以新穎且富有創意的肢體動態，探索空間、時間、動作和手勢之間的對話，不僅情緒豐沛，也藉由對社會時事的關懷，破除心理、情緒和肢體整合的侷限性。「雙子二重奏」則由雙胞胎兄弟演奏家簡任廷、簡任佑組成，致力於將台灣民謠推廣至國際。

簡任廷、簡任佑父母在宜蘭經營鐵工廠。簡任廷表示，兩人從小聽到鐵工廠敲擊的聲音與節奏，埋下打擊樂的音樂種子。身為雙胞胎，兩人有異於常人的默契，又同時愛上打擊樂，一起到丹麥念博士學位、合作撰寫論文。「我和其他演奏者合奏一曲要練一個月，跟任佑只要練一周」，碰巧看到丹麥雙人打擊組的傳奇演奏，兩兄弟決定組成台灣第一個打擊樂二人組「雙子二重奏」。