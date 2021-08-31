長輩不愛刷牙竟患肺炎！語言治療師吐口腔保健要點

秋冬是肺炎好發時節，長者尤需注意。70多歲的陳爺爺使用鼻胃管進食，以為就此不需清潔口腔，導致口內滋生細菌，某次吞嚥導致嗆咳，罹患吸入性肺炎，久咳、高燒不退、意識不清、身體無力等症狀接踵而至，令家人心疼不已。

肺炎為老人常見的疾病，且為老人住院或死亡的常見原因，其發生率隨年龄而增加；致病原有細菌、病毒等，當長輩口腔衛生習慣不佳，滋生細菌，免疫力低下時，不小心嗆咳，口內的細菌侵入下呼吸道時，就會引起肺急性感染。

此外，老人肺炎死亡率高，與患者身體功能狀況有關，死因多為急性呼吸衰竭、敗血性休克、多器官衰竭，因此，提升長輩免疫力，預防細菌、病毒感染相當重要。

「許多細菌常由口入，平時做好口腔清潔，是預防肺炎發生的關鍵之一」，台大醫院北護分院語言治療師王心宜表示，有些長輩行為能力較弱，可請家屬協助，每日早晚各刷牙1次，三餐飯後使用漱口水，清潔口腔死角。

使用假牙的長輩，每天務必要將假牙拿下來清潔，如假牙不合，食物容易掉到牙齦隙縫，難以清潔，容易滋生細菌，增加罹患肺炎的危險因子，應及早至牙科醫療院所調整。

除了自身做好口腔衛生，王心宜建議，長輩每半年至少要至牙科醫療院所洗牙1次，其中，有使用抗凝血劑、服用心血管疾病相關藥物、中風藥物等規則服藥者或是有吞嚥功能障礙的長者，建議預約牙科特殊需求門診，或於就診時攜帶藥單，並告知醫師自身身體狀況，以做完善的治療規劃。