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疫情衝擊 去年來台旅客銳減近9成

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到疫情影響，去年全年度來台旅客為137.8 萬人次，較前年減少 88.39%，來台旅客觀光支出為18億元，較前年減少87.51%。圖／報系資料照
受到疫情影響，去年全年度來台旅客為137.8 萬人次，較前年減少 88.39%，來台旅客觀光支出為18億元，較前年減少87.51%。圖／報系資料照

受到疫情影響，邊境嚴管，去年來台旅客大幅縮減。根據觀光局調查，去年來台旅客僅137萬7861人次，且多半是在去年1至3月來台，不過隨著疫情爆發後，4月至6月的旅客僅佔全年0.97％，為去年各季中最低的。

觀光局表示，調查也發現，去年1至3月受訪旅客來台主要目的以觀光為最多，其次為探親或訪友；4月以後受訪旅客則以探親或訪友最多，業務次之。

此外，由於疫情居家檢疫政策上路，所有入境者入境後皆需進行居檢14天，這也影響來台旅客在台灣停留時間。根據觀光局調查，去年4月至12月平均停留夜數為35.85夜，全年平均停留夜數為8.29夜，較前年增加2.09夜。

觀光局表示，去年全年度來台旅客為137.8萬人次，較前年減少88.39%，來台旅客觀光支出為18億元，較前年減少87.51%。

值得注意的是，疫情邊境嚴格管制前與疫情邊境管制放寬後，旅客遊覽景點所在縣市最多皆為台北市，旅客遊覽景點所在地區最多皆為北部地區。

疫情 觀光局

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