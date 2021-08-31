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交通部狂砸百億仍抵不過疫情 去年國旅消費「負成長」

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
根據觀光局去年台灣旅遊狀況調查，發現去年國人國旅比率為88.4％，較前年減少2.7個百分點，平均每人旅遊次數僅6.74％，同樣較前年減少1.25次，國人國旅總支出為3478億元，較前年負成長11.43％。圖／觀光局提供
根據觀光局去年台灣旅遊狀況調查，發現去年國人國旅比率為88.4％，較前年減少2.7個百分點，平均每人旅遊次數僅6.74％，同樣較前年減少1.25次，國人國旅總支出為3478億元，較前年負成長11.43％。圖／觀光局提供

受到疫情影響，去年國境嚴管，國旅大爆發，交通部更祭出逾九十億元推國旅補助。不過根據觀光局去年台灣旅遊狀況調查，發現去年國人國旅比率為88.4％，較前年減少2.7個百分點，平均每人旅遊次數僅6.74％，同樣較前年減少1.25次，國人國旅總支出為3478億元，較前年負成長11.43％。

觀光局分析，去年受到疫情影響，疫情指揮中心為避免群聚感染，建議停辦非必要室內外集會活動，隨著國內疫情趨於穩定，政府相關部會相繼於下半年提出各種振興經濟方案，全年12歲及以上國人的國內旅遊總次數為1.4億，較上年負成長15.54%。就各季而言，只有第三季較上年同期成長2.8％，其餘各季皆是負成長。

根據觀光局調查，109年國人國內平均旅遊次數為6.74次，較108年的7.99次，減少1.25次；就各季來看，第1季、第2季及第4季分別較上年同期減少0.83 次、0.34次及0.13次，僅第3季較上年同期小幅增加0.05次。就各季成長狀況來看，第1季負成長35.2%，第2季負成長18.4%，第4季負成長6.6% ，僅第3季較上年同期成長2.8%，顯示安心旅遊補助等多項振興方案達到正面的成效。

此外，觀光局調查也發現，國人利用「周末或星期日」從事旅遊比率減少;而利用「國定假日」及「平常日」比率增加；且有58.1%的旅次是在居住地區內從事旅遊活動，高於108年的55.7%，另有66.4%的旅次是旅遊1天。

根據觀光局調查，國旅去年約有9成1的旅次是以「自行規劃行程」方式出遊，較前年相比，自行規劃行程旅遊的比率增加2.1個百分點。

至於國旅景點選擇上的考量點，則是以交通便利為考量居冠，其次是舒壓休閒、沒去過好奇、有主題活動等因素；遊憩活動則是以自然賞景活動的比率最高。

有趣的是，就去年的旅次地點來看，國人以到訪「淡水八里」、「礁溪」的比率較高，與108年比較，「日月潭」排名由108年的第5，上升至第3，「溪頭」排名由108年的第11，上升至第6；而「天祥」及 「七星潭」排名則分別由108年的第22及第15名，上升至第8及第9名，是首次進入前10大之景點。

觀光局表示，去年約有三成七民眾反映受到疫情影響而減少國旅次數，17.2%的國人原有出國旅遊計畫，因為疫情取消。

國旅補助 疫情 觀光局

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