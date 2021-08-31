台灣好行神山線9月1日復駛 搭配優惠套票強勢回歸

還在想念原鄉部落秘境美景和原民美食了？歷經國內疫情3級警戒百餘日醞釀後，「台灣好行508神山線」於9月1日起復駛，車輛已蛻變為全台首輛「喔熊主題環景巴士」，並搭配899元超值優惠套票強勢回歸，帶遊客深度體驗暢遊神山、霧台，品嚐獵人澎湃套餐、漫步雲的故鄉，享受屏東的部落文化與靜謐山色，迎接微解封後的防疫新生活。

縣府交通旅遊處說，神山線為屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士，為新型態車等人的部落原鄉秘境深度體驗旅遊，去年8月首航即獲民眾熱烈回響及好評，還榮獲109年觀光局好行評鑑第三名佳績；受疫情影響停駛近3個月期間，車輛內裝更已悄悄佈置為全台首輛「喔熊主題環景巴士」，並配合中央與部落防疫指引措施，.於9月1日起復駛。

交通旅遊處長黃國維說，為慶祝神山線復駛並延續好評口碑佳績，縣府及業者攜手推出899元優惠套票，全程有在地導覽員帶領解說走訪部落美景，中午享用澎湃獵人風味套餐；後續視疫情與預約情形，將再開放禮納里部落原民工藝DIY手作套票遊程。