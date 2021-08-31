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悠遊付手搖暢飲節10品牌最高回饋33% 高雄搭公車0元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
高雄市區公車全面啟動公車QR Code乘車碼服務，9月使用乘車碼0元搭車。圖／悠遊卡公司提供
高雄市區公車全面啟動公車QR Code乘車碼服務，9月使用乘車碼0元搭車。圖／悠遊卡公司提供

時序進入秋季，但每天中午氣溫還是經常熱到要融化，來杯手搖飲最暢快。悠遊付首度聯手10家熱門飲品、咖啡品牌推出「手搖暢飲節」，包括清心福全、鮮茶道、TEA-TOP、天仁茗茶、春陽茶室、鮮自然、初韻、識好茶、85度C、老窩咖啡館，全台共有近2,000家門市熱情響應，9月1日起至10月16日止，持悠遊付單筆消費30元以上，即可獲得悠遊付儲值金5元（每悠遊付帳戶上限50元）。若是悠遊付新戶，還能享有加倍好康，於活動期間於指定茶飲/咖啡品牌門市消費，單筆滿30元以上，就獲得10元悠遊付儲值金（每悠遊付帳戶上限100元），回饋率最高可達33%。

另外，從9月1日起，高雄市區公車也全面啟動公車QR Code乘車碼服務，包括高雄客運、港都客運、南台灣客運、東南客運、義大客運、漢程客運、統聯客運等7家高雄市公車業者皆支援此服務，悠遊付會員使用乘車碼不但可暢遊大高雄，9月1日至9月30日還可享有使用乘車碼0元搭車的優惠。悠遊付目前可搭乘台北捷運、雙北市公車，以及指定客運路線，並可在全台騎乘YouBike，是目前市面上交通運輸應用最為廣泛的電子支付。

悠遊付9月1日起推出「手搖暢飲節」，攜手10大品牌，支付最高回饋33%。圖／悠遊卡公司提供
悠遊付9月1日起推出「手搖暢飲節」，攜手10大品牌，支付最高回饋33%。圖／悠遊卡公司提供

公車 咖啡館 品牌

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