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疫情帶動宅經濟 中華郵政今年快捷郵件成長2成1

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
疫情帶動宅經濟，根據中華郵政統計，今年截至7月底，包裹量成長13％，快捷郵政則是成長近21％。圖／報系資料照
疫情帶動宅經濟，根據中華郵政統計，今年截至7月底，包裹量成長13％，快捷郵政則是成長近21％。圖／報系資料照

疫情帶動宅經濟，根據中華郵政統計，今年截至7月底，包裹量成長13％，快捷郵政則是成長近21％。中華郵政副總郭純陽表示，包裹量的成長，顯見疫情帶來整個經濟環境的改變。

根據中華郵政統計，108年國內快捷數1087萬7000件，去年國內快捷數1446萬件，光是去年就較108年成長32.94%；至於今年截至七月底止，國內快捷數為903萬6000件，又再較去年同期成長20.43％。

郭純陽表示，有分析過快捷郵政為什麼成長這麼明顯，主要是快捷重視時效性，也在物流市場受到消費者肯定，會要求全國郵務部門同仁更加努力，講求速度品質，提供良好服務。

郭純陽也提到，中山大學舊振南品牌研究中心有做一個研究，分析民眾對於品牌的信心，今年中華郵政一躍成為第三名，至於前兩名一個是捷安特與台灣高鐵。

郭純陽認為，今年中華郵政之所以獲得消費者信任的第三名，相信和去年幫政府運送口罩、酒精，甚至是發放振興券等，都有關係。

由於今年振興券業務也同樣由中華郵政發放，郭純陽表示，今年同樣會以事前預約的方式，希望不要讓民眾同時擠到郵局，推估前兩個禮拜會是高峰期。

郭純陽也提到，去年郵局金融卡針對三倍券有推出加碼活動，最高回饋300元至500元不等，今年會再繼續加碼，詳細金額方案確認後就會盡快對外公布。

中華郵政 疫情

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