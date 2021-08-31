勿拿疫情當拖延藉口 台大名醫：有這三情形務必速回診

疫情期間醫院降載，親朋好友也互相提醒「沒事少去醫院」，但疫情趨緩後，該趕快回診檢查或治療的人都乖乖回去嗎？哪些情況不能再等？台大醫院今特別召開線上記者會，台大醫院健康管理中心主任邱瀚模提醒，病人要問自己三個問題：我是不是高危險群、有警訊嗎、有無進行中的重要治療，有一項為「是」，就儘速回診，進入醫院前雖需做快篩，流程都很簡便便利。台大醫院品質管理中心主任陳世英也詳細說明醫院的感染管制流程，包括外包人員都有納入健康監測系統，希望民眾安心。

邱瀚模以大腸癌為例，很多人糞便潛血檢查陽性，因疫情臨時取消大腸鏡，現在疫情趨緩了，會猶豫是要明年再說，還是現在就快來檢查？其實糞便潛血檢查陽性者就是高危險群，二十人就有一個是大腸癌，如果在六個月內沒有做大腸鏡確認，後果很嚴重，拖9到12個月者罹患大常怡機會增加三倍。以疫情為藉口拖延檢查，放著不管，良性大顆腫瘤性息肉，都可能變成癌症，比良性腫瘤變癌症的速度更快，不可輕忽。

其他像是癌症術後追蹤、肝硬化、癌症家族史，都是要定期檢查的族群，今年遇到疫情，能否跳過？邱瀚模提醒，民眾不要冒然自行決定暫緩，一定要跟專科醫師好好討論。進行中的治療包括癌症放射治療、胸水或腹水的引流，如果耽擱不處理，也可能影響生活品質。

邱瀚模表示，英國在去年一到五月疫情初期，內視鏡檢查服務量大降88%，遺漏了58%消化系癌症，包括大腸直腸癌、食道癌、胃癌、胰膽管癌，其中遺漏最嚴重的就是大腸直腸癌，遺漏高達72%病人。在美國，雖然新冠肺炎奪走的人命已經勝過二戰，但仍無法超越仍無法超越慢性病死亡人數，因為就算打了疫苗，慢性病也不會消失，甚至因疫情被忽視，而加速持續進展，這才是最嚴重的死亡威脅。

台大醫院為了維護醫院安全乾淨，規定民眾接受侵入性檢查、治療性超音波的前三天內必須快篩，住院治療或手術也要有一周內的PCR陰性證明，只有超音波影像檢查無需快篩。

針對正式編制員工與外包人員，陳世英表示，已建置「REDCap健康通報資訊系統」，每天定時發信提醒同仁回報撞望，員工用手機點開，勾完四個選項，即可完成健康回報。除了上述通報系統，院方還會每天整合前一天的人事差勤請假系統、員工前一天門急住診中特定的診斷碼，以及員工工作單位地點，及早偵測到感染或群聚事件。

陳世英表示，編制內員工、合約照服員、外包廠商例如清潔工和傳送、家屬自聘看護或外傭等，理論上都要監測。特別是清潔和傳送，工作移動範圍大，目前醫院要求合約廠商的窗口隨時更新工作人員名單，並且要求現職人員都要像正式編制員工一樣，天天回報健康狀況。

由於員工就醫資訊牽涉個人健康及隱私，陳世英表示，相關資料會在取得同仁同意之後才會匯集到資訊系統中，匯集後只會在院內存取，有資安管控，僅少數具權限者可進入。