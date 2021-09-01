「杯中的綢緞」掀風潮！「甜順+醇厚」金高新品絲綢之酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「咦，這真的是高粱酒嗎？口感居然如此醇滑像絲綢一般？有高粱的香氣和甘醇，但是沒那麼刺激，還帶著點甜味…..」金門酒廠全新推出的「緞金龍金門高粱酒」，甫上市即引爆一波網路討論聲量。顛覆大眾對高粱酒嗆辣、濃烈的印象，「緞金龍金門高粱酒」剛中帶柔、意想不到的新口感不僅驚艷了品酒人，也勾起無數愛酒人士的好奇心，網友更直言：「甜順與醇厚交織的口感，一定要來朝聖一下！」

▲「緞金龍金門高粱酒」剛中帶柔、意想不到的新口感，猶如「杯中綢緞」。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

杯中綢緞「緞金龍」橫空出世「緞金龍」酒如其名，有著如緞般滑順口感，甜順醇厚、質地細緻，猶如「杯中綢緞」。如此獨特的風味，來自釀酒職人運用「看花摘酒」高端製酒工藝，根據觀察蒸餾出來的原酒所激起的酒花，嚴選多種優質酒體，經過各種比例的調和嘗試，終得最佳酒水締合度，而這時的酒度剛好落在53.2度，「緞金龍」橫空出世，絲綢般的滑順口感，兼顧甜順與醇厚，吸引許多「酒伯樂」為之心動。

▲「緞金龍」兼顧甜順與醇厚，擁有絲綢般的滑順口感，吸引許多「酒伯樂」。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入喉清甜尾韻醇厚，創造全新酒體口感讓人光用想像就入神的「絲綢之酒」，一放入口中，綢緞般的絲滑口感馬上佈滿舌尖，為喜愛高粱酒的饕客創造全新酒體口感！一般50度以上的高粱酒，若口感清甜好入喉，尾韻也會較為清爽；而「緞金龍」竟能兼具圓潤香甜好入喉的特性以及尾韻的醇厚感，難怪讓人一試就被圈粉！

「喝過才是你的！」此生必嚐的絲綢美酒品酒圈盛傳一句名言，「喝過才是你的！」唯有親自品嚐過，酒的味道與價值才會存在於腦海中。初嚐一口「緞金龍」，幾乎感受不到高度酒精氣息上衝，新鮮穀糧的飽滿香氣中帶有淡雅的窖香層次，口中可以感受到高雅的甜度。中段可品嚐到梨子與傳統蜜餞的甘甜香調層層疊加，新舊交融，讓人忍不住讚嘆起製酒技術精湛。尾韻雅致綿長，徹底發揮高粱酒醇厚甘甜的酒體特色，整體呈現出如綢緞般柔滑、優雅的口感，值得親身品味。

▲擁有「絲綢之酒」美譽的緞金龍，為喜愛高粱酒的饕客創造全新酒體口感。 圖／品牌提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日常佐餐、品飲小酌、送禮，一瓶搞定！全新登場的「緞金龍」，開瓶即可感受到口感的甜順及尾韻的厚度，適合家人朋友聚餐即飲，其圓潤飽滿、清甜不刺激的特性，能夠襯托出海鮮和肉類的風味，日常佐餐一瓶百搭；同時符合現代人渴望「獨特性」的飲食趨勢，用來送禮別具話題，展現滿滿心意。「緞金龍金門高粱酒」即日起於全台酒類專賣店、全台全聯福利中心陸續上架(售價與庫存依各通路為準)，快來品味「緞金龍」金高創新口感，感受舌尖上的極致饗宴！

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