9/4、9/5舉辦「余英時紀念論壇」 海內外重量級學者齊聚致敬
聯經出版將於2021年9月4日(六)、9月5日(日)主辦「余英時紀念論壇——敬 思想史的傳薪者」線上活動（Zoom地址：89495533037），邀集海內外學者、出版人共同討論余英時先生的卓越貢獻，他的思想、為人及對後世的啟發與影響，向余英時先生致敬。
為期兩天的線上論壇，由聯經出版主辦，臺灣《思想》雜誌、香港《二十一世紀》雜誌協辦，定名為「敬 思想史的傳薪者」。活動名稱來自周質平、葛兆光兩位學者的文章，象徵在中國儒家及西方自由主義思想史中不斷融會、解碼與傳薪，正是余英時先生九十一年不停歇的思想生命，最好的寫照。
紀念論壇分為五場，主題分別為「與西方對話，哈佛、耶魯到普林斯頓」，「究天人之際，此身所立的中國」，「知識人的實踐」，「史學家的耕耘」及「寫作者的修養」，共有20位來自史學界、知識界、出版界人士參加，位在世界各地的與談人為此齊聚一堂，將暢談他們眼中的余英時先生及其影響。這些講者，均曾與余先生在他「知識人」人生的不同時期、不同側面有所交集，並備受啟發。
1976年9月，余英時先生《歷史與思想》一書在聯經出版，這是余先生在臺灣出版的第一本著作，亦是他與聯經出版社45年合作的開始。聯經出版曾與余先生合作出版了15本著作，以及4本余先生紀念及訪談文集。聯經出版藉由兩天論壇的舉辦，向這位重要作者致上最深的感謝。
我們深信，思想史在每一個人身上延續。余先生的思想生命，仍會在現在與未來，與各個世代的心靈共鳴，薪火相傳。
*本線上活動採免費參加，無需報名。
Zoom線上會議 輸入號碼：89495533037
余英時先生紀念專輯：https://www.linking.vision/?cat=106
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言