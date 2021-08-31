飯店自助餐「3人同行1人免費」來了！感謝醫護買1送1

國內疫情趨緩，各縣市開放餐廳內用，飯店餐飲業也紛紛祭出不同優惠促銷攬客。新竹豐邑喜來登大飯店9月1日至9月30日於盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理，以及大廳酒吧推出「餐飲回饋專案」及「醫護感恩專案」，其中，感謝醫護人員防疫辛勞，最高可享兩人同行、一人免費吃到飽。

活動期間的每周一至周四，「盛宴自助餐廳」推出下午茶、午餐、晚餐優惠，三位成人同行用餐，可享一人免費，第三人另收10%服務費；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費滿2,000元，贈送「櫻桃燒鴨」一盤；「迎月庭日式料理」午餐、晚餐用餐消費滿2,000元，贈送「迎月庭500元抵用券」一張；「大廳酒吧」推出四位成人同行點用「商業午間套餐」，可享一人免費用餐，第四人另收10%服務費。