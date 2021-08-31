聽新聞
test
0:00 / 0:00
飯店自助餐「3人同行1人免費」來了！感謝醫護買1送1
國內疫情趨緩，各縣市開放餐廳內用，飯店餐飲業也紛紛祭出不同優惠促銷攬客。新竹豐邑喜來登大飯店9月1日至9月30日於盛宴自助餐廳、采悅軒中餐廳、迎月庭日式料理，以及大廳酒吧推出「餐飲回饋專案」及「醫護感恩專案」，其中，感謝醫護人員防疫辛勞，最高可享兩人同行、一人免費吃到飽。
活動期間的每周一至周四，「盛宴自助餐廳」推出下午茶、午餐、晚餐優惠，三位成人同行用餐，可享一人免費，第三人另收10%服務費；「采悅軒中餐廳」午餐、晚餐時段消費滿2,000元，贈送「櫻桃燒鴨」一盤；「迎月庭日式料理」午餐、晚餐用餐消費滿2,000元，贈送「迎月庭500元抵用券」一張；「大廳酒吧」推出四位成人同行點用「商業午間套餐」，可享一人免費用餐，第四人另收10%服務費。
「醫護感恩專案」則針對具有職業執照之醫事人員推出餐飲優惠，即日起至9月30日，醫事人員至「盛宴自助餐廳」用餐，兩人同行，一人由新竹喜來登免費招待。相關資訊可洽：03-620-6000。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言