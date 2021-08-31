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疫情穩國旅人潮漸湧 業者籲：遊覽車20人以上應鬆綁

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
為了振興觀光，交通部擬推出「國旅券」。圖／報系資料照
為了振興觀光，交通部擬推出「國旅券」。圖／報系資料照

交通部擬推出「國旅券」，不過僅限定民眾透過旅行社購買相關旅遊產品才可抵用，引發民眾、業界不滿。交通部觀光局昨為此與業者溝通後，確定鬆綁國旅券使用條件。交通部長王國材指示觀光局，國旅券將朝不限用於旅行社，抽到的民眾可於旅館、民宿或遊樂園消費使用，詳細方案由觀光局研商後再對外公布。

不過對於交通部的鬆綁，業者顯然也不太領情。雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍直言，國旅券擴大至相關的觀光產業，預料將有更多人一起搶食這塊大餅，旅遊業者只能加強套裝行程內容，以吸引旅客。

游國珍表示，期盼政府可以在「優質行程」部分，給予更多實質獎勵措施，這樣子才可以鼓勵旅遊業者設計更深度、更有主題、更優質的商品開發。

至於何謂優質行程？游國珍認為，可以找學者專家一起來探討，以吸引旅客青睞，同時也可以降低國內自駕遊比例，尤其在長天數的旅遊活動上，可明顯降低公路上的車流。

游國珍也提到，現在各場域都在逐步放寬管制，如交通工具雙鐵8成，國內班機沒有上限，唯獨遊覽車要有20人上限，建議主管機關也能適度滾動調整。

優質旅遊發展協會理事長李奇嶽則說，謝謝政府聽取旅行業者的心聲，願意作出改變，如果以一個團補助三萬元的話，大約會有35000團，平均一個旅行社，大約能補10個團。

李奇嶽表示，各家旅行社能夠招攬自己既有的客源，也有一些補助名額可以使用，如何分配就是要看公司規模的大小，規模大的公司分公司多的公司，分配的名額多，公司規模小的公司名和少一點也算公平，旅行業的薪資補貼還是要再請政府能夠延續下去，因為我們還是依照法令限制沒辦法正常做生意的行業。

旅行社 觀光局

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