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淨零入法太慢 中部青年批：台灣氣候治理是葉克膜狀態

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中部氣候青年聯盟等青年團體今天在立法院舉辦記者會，呼籲政府加速減煤、減碳期程。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供
中部氣候青年聯盟等青年團體今天在立法院舉辦記者會，呼籲政府加速減煤、減碳期程。圖／台灣健康空氣行動聯盟提供

行政院長蘇貞昌昨裁示氣候變遷因應法草案應納入2050淨零碳排目標，中部青年環團批評，中南部民眾健康長期受到大型固定汙染源的傷害，氣候治理已是「葉克膜」狀態，現在才說要入法已經太慢，呼籲中火及六輕應加速減煤減碳期程。

中部氣候青年聯盟表示，台灣氣候治理已經是「葉克膜」狀態，現在才說要將2050淨零排放入法太慢，中南部大型固定汙染源長年以來都是高碳排、高汙染，犧牲中南部兒童及青少年健康，應該制定2030減碳70%、2035減碳80%、2040減碳90%、2045達到淨零排放。為了加強減碳及改善中南部空汙，中火燃煤機組應於2030年前全數除役，台塑六輕16座燃煤汽電共生機組也要承諾2025年前全部脫煤轉氣。

中部平埔族群青年聯盟表示，政府應該在氣候立法上採取更積極作為，增列可保障原住民族、婦女及兒少等的氣候人權專章，明文保障非法定原民的平埔族群氣候人權，莫讓八八風災小林滅村悲劇在極端氣候加劇的未來再度發生，氣候緩解和調適政策立法也應明文加強保存、復育原住民族與土地關係，轉化為台灣抗暖化的氣候韌性自然資本。

彰化大學生陳彥廷表示，燃煤造成空汙及碳排對中部年輕人造成傷害，中部空氣像是一種慢性毒藥，但政府至今減煤、減碳速度都太慢，應承諾加速脫煤，讓年輕人能夠看到希望。

台中特教老師廖莉婷說，中彰投雲嘉民眾長年被迫吸有毒的空氣，雲林台塑六輕2019年二氧化碳排放總量是4925萬公噸，占比高達全國碳排量19%，台塑石化3廠16座燃煤汽電共生組燃煤量也達將近三分之二的中火，無時無刻排放大量的二氧化碳和附帶多種重金屬的PM2.5，能源局規畫能源轉型卻獨漏台塑石化，看不到政府減煤期程及決心。

減碳 中火 青年

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