中秋連假客運僅售一成票 客運嘆：主管機關不用負責嗎

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假，以及國慶連假的國道客運各項優惠，引發業者不滿，擔憂影響旅客回流。根據公路總局統計，截至8月25日止，東西部國道客運還有9成空位，也讓業者直嘆「主管機關難道不用負責嗎」？

今年中秋連假為9月18日至21日，總計4天，不過公路總局日前發函給各國道客運業者，只考量連假期間疫情趨勢尚未明朗，現階段仍不宜鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，確定取消中秋連假、國慶連假（10月9日至10月11日）的相關公共運輸優惠措施。

公路總局今表示，隨著中秋連假將屆，已督導各客運業者於場站、候車地點或高頻次接觸設施等重點區域於營運期間加強清潔消毒作業，以維護乘客及工作人員健康安全，另也請搭乘公路客運民眾務必配合量測體溫、遵循實聯制及相關飲食規定、確實配戴口罩並維持適當社交距離，做好自我防護，以降低疫情感染與傳播的機會；除防疫措施外，更督導客運業者確實執行駕駛員及車輛安全整備，確保民眾乘車安全。

公路總局也提到，中秋連續假期預售票已於8月17日起陸續開始販售，截至8月25日止，東西部國道客運均尚有9成空位。

對於國道客運乘車率冷清，公路總局則強調，已請業者籌備充足運能並落實人車安全整備及防疫措施，請民眾安心搭乘，並視場站候車人潮機動加開班次。

不具名國道客運業者表示，九成空位不能一概而論，部分路線其實預售情況還不錯，像是嘉義以北部分路線，連假前一天17日與最後一天21日熱門時段都幾乎剩下零星空位。

業者分析，由於端午連假限制跨區移動，不少民眾已經很久沒有返鄉，再加上近期疫情明顯緩解，中秋連假可望迎來一波返鄉出遊高潮。

看到高鐵與台鐵不斷增班搶客，也有國道客運業者坦言心裡很不是滋味，尤其主管機關早早取消行之有年連假疏運85折優惠，剝奪民眾搭乘國道客運的小確幸，也傷害到國道客運的競爭力。由於雙十連假預售票開賣在即，呼籲公路總局對於是否恢復公共運輸85折優惠措施應該早日定案，千萬不要等到中秋連假大塞車後再來政策急轉彎。