氣候法草案還沒送政院 環團聯名籲11月前完成立法

環保署去年底提出氣候變遷因應法草案，至今都還沒送到行政院，十多個環團今天在行政院前舉辦記者會，要求盡速提出院版草案，力拚11月COP（聯合國氣候變化綱要公約締約方大會）前立法，並納入2050淨零排放目標、拉高治理層級、完善碳定價機制、確立部會權責、落實公民參與機制等多項訴求。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯說，聯合國IPCC第六次評估報告示警，全球在2040年前增溫將超過攝氏1.5度，只有立即、大規模減量達到淨零碳排才能避免持續增溫。國內研究，未來30年必須加倍能源效率、讓再生能源發電占比達到九成、大幅淘汰燃油車，才能在2050達到淨零排放。環顧歐洲、英國等氣候政策典範國經驗，完備氣候法制、增加氣候預算、健全政策工具等，才能驅動大規模轉型，台灣應加速修法行動。

綠色和平專案主任鄭楚忻表示，歐盟將在2026年正式收取碳關稅，但台灣仍欠缺關鍵的碳定價制度，導致產業沒有減碳誘因、轉型緩慢，氣候法草案應提出「碳價格下限」及「逐年調升至少10%」的條文，才能有效落實碳定價。

地球公民基金會研究員楊書容說，氣候治理缺乏行政院層級的跨部會協調機制，且各部會權責不清，如經濟部和交通部互相推卸禁售燃油車年份的責任，氣候法修法應成立「有錢有權」的跨部會協調單位，並明訂各部會權責，除了經濟部、交通部、內政部等與能源、工業、運輸、住商四大排碳部門直接相關的部會，也應思考其他部會在氣候變遷的角色，讓「部部都是氣候部」。

環境正義基金會專案主任葉于瑄說，修法應提出完整的調適政策，隨著氣候變動進行定期衝擊評估，包括水文、地質條件所面臨的風險，才能因地制宜規畫，且性別、年齡、族群或職業可能成為氣候變遷下的脆弱族群，應擬定政策保障其權益。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，良好的公民參與機制特別注重「由下而上」的推動過程，荷蘭政府曾因民間組織控告而提出更進步的減量目標，相較於台灣司法對氣候變遷討論甚少，修法應納入氣候變遷公民訴訟條款，才能保障台灣人民的生存權與環境權。