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自體免疫病患可否接種新冠疫苗？ 醫師這樣說

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
部分免疫疾病藥物可能會影響新冠肺炎疫苗接種保護力。圖／台中慈濟醫院提供
部分免疫疾病藥物可能會影響新冠肺炎疫苗接種保護力。圖／台中慈濟醫院提供

國內新冠肺炎疫苗施打種類增加，疫苗是否存在副作用成為話題。患有自體免疫疾病患者，更擔心施打疫苗產生副作用，台中慈濟醫院風濕免疫科常接獲病人接種疫苗疑慮，醫師表示，部分免疫疾病藥物可能會影響疫苗接種的保護力，病人可回診由醫師評估，安排疫苗接種的適當日期。

52歲伍姓婦人患有類風濕性關節炎，預約施打新冠疫苗，接種後雖無發燒或痠痛，卻在一周後手腕關節腫脹疼痛，害怕得趕緊回院求助醫師。

台中慈濟醫院風濕免疫科主任林亮宏表示，「疫苗可能誘發原自體免疫的疾病！」一般人接種疫苗後，身體會開啟免疫系統增加病毒抵抗力，但免疫病人反而可能引起不正常的免疫反應，讓控制穩定的病況再次被打亂。他強調，不只新冠肺炎疫苗，其他疫苗也都有可能導致原本自體免疫疾病復發，建議施打任何疫苗前要先諮詢原主治醫師。

林亮宏說，注射疫苗前，部分免疫調節劑、或紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎所使用的生物製劑要做一定程度調整，避免免疫藥物干擾疫苗注射後的免疫反應，延遲或降低疫苗的保護力，呼籲病人要定期回診追蹤，如果對正使用的藥物有疑慮，可透過免疫系統檢測，與醫師討論規劃適當接種疫苗時間。

林亮宏認為，施打新冠肺炎疫苗雖多少會影響原來的免疫疾病，但好處還是多於壞處，提醒免疫系統疾病或免疫低下、正接受癌症治療的患者，身體抵抗力比一般人還弱，得到新冠肺炎住院重症風險也較為嚴重，不論哪種風濕免疫疾病，儘早施打疫苗就越能保護自已，接種後的副作用也與一般大眾相同，病友無須太過擔心。

部分免疫調節劑與生物製劑，注射疫苗前要做一定程度調整。圖／台中慈濟醫院提供
部分免疫調節劑與生物製劑，注射疫苗前要做一定程度調整。圖／台中慈濟醫院提供

新冠疫苗 新冠肺炎 醫師

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