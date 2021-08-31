2050淨零排放擬入法 環團：應提明確構想及中短期規畫

行政院昨裁示氣候變遷因應法草案應明確納入2050淨零排放目標，環團多半表示肯定，但行政院現在只喊目標，尚未提出更明確的減碳政策工具及完整構想，應該立即送出院版草案以供檢視，且除了2050以外，也要同步修正2035、2040等中短期減碳目標。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯表示，行政院願意明確宣示將2050淨零排放目標入法，應該給予肯定，去年氣候變遷因應法修法草案提出後，行政院都未完整檢視每個條文對應到的民間訴求為何，現在等於「亮了綠燈」。但未來層級規畫及減碳政策工具，行政院仍未提出完整構想，代表淨零排放路徑仍不夠完整，最終要把院版草案送出來，才能確認政府減碳決心。

趙家緯指出，立法院不分黨派已經提出六、七個氣候法草案，九月會期開始前，行政院應送出院版草案，並在今年11月COP（聯合國氣候變化綱要公約締約方大會）前排審，要在COP前完全通過草案不容易，但至少優先通過減量目標，作為向國際宣示的重要訊號，其他政策工具修法也不能拖到下個會期，否則無法銜接上整體法規工具應該推進的時程。

碳定價始終沒有提出費率及收費機制，行政院昨也僅要求經濟部、環保署加強業者溝通。趙家緯說，政府不應只聽業者說法，須思考怎麼做才能真正驅動減碳投資，歐盟將推動碳關稅，美國、日本也會跟進，此趨勢勢在必行，很多業者都已軟化，行政院應思考碳費要收多少及後續如何應用，才能達到更好的減碳效果。

地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，行政院願意將淨零排放目標入法，整體來說是好的方向，不過全球已經有10多個國家已經入法，台灣現在才說要入法，「坦白說有點錯過」，但先後順序不要緊，最重要是能否做到，既然政府將正式研議2050淨零碳排，就要思考如何一步步達成，包括2035、2040等短期及中期目標都要盡速提出。

蔡中岳說，今年工總白皮書時也希望納入碳定價制度，很顯然這是全世界趨勢，已經「不可逆」，國內要有制度才可以跟上國際腳步，尤其台灣九成貿易靠出口，勢必得處理碳關稅。但碳定價制度除了要討論費率，還要思考跟誰課徵，以及費率要一步到位或是循序漸進，但碳定價最大目標不是收錢，而是如何訂定才能讓整體碳排減少，要達到「有感減量」，這段期間也許會有陣痛期，但趁著目前的全球減碳趨勢，政府應該認真面對。