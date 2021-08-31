百大惡草小花蔓澤蘭難缠 屏東林管處邀民眾除蔓換錢

小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，8月15日至9月15日為防治月，屏東林管處所轄4個工作站結合轄內地方社團及社區發展協會等單位，選擇民眾日常踏青區域的好發點舉辦防除活動；副處長朱木生說，近5年在高屏澎移除面積約22.68公頃，相當32個足球場，目前分布面積仍有357公頃，為鼓勵民眾持續投入除蔓行列，已收購9300公斤，去年調整為全年收購且數量無上限，價格每公斤5元，今年仍維持，盼全民一起來戰勝這場長期抗戰。

告木生說，小花蔓澤蘭主要分佈在台灣中、南及東部海拔1,000公尺以下山坡地、農園、廢耕地及管理不良的果園、檳榔園等，為了因應外來入侵物種對生態所帶來的衝擊，雖在疫情期間，屏東林管處仍於8月5日以視訊會議方式邀集31個機關召開「高屏澎地區外來入侵植物防治連繫平台會議」，以整合相關資源並共同制定防除計畫，以減緩對環境與經濟造成的影響。

他說，農委會特有生物研究保育中心2020年底監測調查資料，蔓延面積已由20年的5萬1852公頃減少至4萬3937公頃，因其生長快速，每年10月至隔年2月的開花結果期，每平方公尺約能產出17萬顆種子，種子會趁這時期大肆飛散傳播，所以選擇在花季前移除，才能達到防治目的，農委會也訂定每年8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭防治月，並選定9月第1個周六為全國防治日。

他說，首場8月25日在高雄市美濃雙溪樹木園已移除250公斤小花蔓澤蘭，接著9月2日在六龜苗圃後方辦理；屏東地區2場次在小花蔓澤蘭全國防治日當日（9月4日）於新埤鄉建功親水公園及牡丹鄉大梅溪生態示範區後方同步登場。受疫情影響，今年改採以多點式小規模活動替代。

他說，依高、屏、澎地區各部門今年3月調查回報資料顯示，目前小花蔓澤蘭分布面積約為357公頃，為鼓勵民眾持續投入除蔓行列，去年已調整為全年收購，且收購數量無上限，收購價格每公斤5元，今年維持全年收購，歡迎民眾可於每周二、四上午9時到12時，下午1時到4時，至屏東林管處轄下六龜、旗山、潮州、恆春等4個工作站洽辦。