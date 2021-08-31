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影/失天缺氧性心臟病 兒童心臟團隊接力合作男童獲新生

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
一歲多男童患缺氧性先天性心臟病，兒童心臟團隊接力合作男童獲新生，今天為他準備慶祝蛋糕。圖／童綜合醫院提供
一歲多男童患缺氧性先天性心臟病，兒童心臟團隊接力合作男童獲新生，今天為他準備慶祝蛋糕。圖／童綜合醫院提供

一歲多男童在母親懷孕時超音波檢查已發現他心臟異常，後來查出男童患缺氧性先天性心臟病的法洛四合群症，醫院兒童心臟團隊接力合作治療，手術順利，男童現在可活潑跑跳，醫院今天安排溫馨蛋糕，為獲新生的男童慶祝。

張姓男童在媽媽懷孕4個月時進行高層次超音波時發現孩子心臟有異常，7個月大時，朋友建議到童綜合醫院兒童心臟科就診，醫院執行長黃碧桃以心臟超音波檢查後，發現男童罹患缺氧性先天性心臟病中的法洛四合群症，當時發紺症狀不嚴重且嬰兒體重約6公斤，所以先以藥物控制，讓幼童穩定成長。

今年4月，男童開始出現行走一小段路後就要雙腳蹲坐休息一下才能再次起立行走。聽到這個敘述後，黃碧桃立刻研判男童缺氧發紺開始惡化，和兒童心臟科醫師高崇智進行心導管檢查，確認幼童右心室出口肌肉肥厚狹窄漸趨嚴重，再會診心臟外科副院長鄭伯智進行外科手術評估。

鄭伯智再次以超音波檢查後，確認幼童體重與相關心臟結構皆已發育完整，告知家人可以一次性手術矯正心臟的異常結構，手術當天，鄭伯智帶領的手術團隊隨不到三個小時，將小朋友心臟所有的缺損矯正完成，過去這類發紺型心臟手術都會有血液太濃稠，止血不容易的問題，但手術團隊依然克服困難，快速的完成手術 縫合傷口；手術後90分鐘，小朋友就能恢復神智，可以自行呼吸。

術後第4天，高崇智醫師最後一次的心臟超音波檢查證實小朋友心臟功能一切正常，下午全家人就帶著孩子返家，全部住院時間只有6天。

童綜合醫院兒童心臟科高崇智醫師表示，法洛四合群症是一種合併四個心臟結構異常的先天性心臟病。包括大範圍心室中隔缺損，右心室出口通道狹窄加上肺動脈瓣膜狹窄，右心室心肌肥厚，和主動脈跨位四項異常。其中第二項右心室狹窄和肺動脈瓣狹窄的嚴重度，就決定了幼童血液缺氧，膚色發紺的程度(皮膚、嘴唇或指甲呈現藍紫色)。

黃碧桃執行長指出，先天性心臟病種類繁多，有些病兒在新生期症狀並不明顯，病情輕微的病童是不需立即接受開心手術，可以先觀察、用藥或心導管手術來治療，部分症狀嚴重的嬰幼兒才需要及早安排開心手術；他呼籲家長不要聽到小朋友罹患心臟病時就過度緊張，尤其不可以訛傳訛地尋求其他非正規醫療，這樣反而會延誤治療時機，所以一定要遵循專業心臟科醫師的建議，才能幫助小朋友正常成長。

手術 心臟病

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