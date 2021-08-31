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環保署首度鬆口 2050淨零排放目標將納入氣候法草案

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
氣候變遷加劇，外界敦促溫管法修法草案應納入2050淨零排放。本報資料照片
氣候變遷加劇，外界敦促溫管法修法草案應納入2050淨零排放。本報資料照片

全球有100多個國家宣示2050達到淨零排放，但台灣始終沒有明確表態，行政院昨晚發布新聞稿，指行政院長蘇貞昌指示氣候變遷因應法草案應納入2050淨零排放目標。環保署環管處長蔡玲儀今天表示，將加快修法進度，明確把2050淨零排放寫入法條當中，近期草案就會出爐，努力趕在九月前預告。

環保署去年提出溫管法修法草案，將更名為「氣候變遷因應法」，且首度將「追求淨零碳排」寫入立法目的，但沒有設定期程。蔡總統今年四月宣布「已開始評估及規畫台灣2050年達到淨零目標的可能路徑」，仍沒有明確宣示。外界督促2050淨零排放應直接入法，環保署始終沒有鬆口，直到昨天蘇貞昌明確裁示，氣候變遷因應法草案應直接納入2050淨零排放目標。

行政院長蘇貞昌昨主持「行政院國家永續發展委員會第33次委員會議」，指示環保署積極辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，將「2050淨零排放」納入，同時就推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規畫，讓台灣從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

蔡玲儀今天受訪指出，行政院永續會昨天召開會議，提到國家長期減量目標必須依照2050淨零排放目標修改以外，氣候變遷因應法草案也要將2050淨零排放明確入法，且不只是像現在一樣放在立法目的，而是要納入條文，並加快修法腳步；碳定價部分也要盡快推動，產業多數都已經了解目前狀況，因此後續執行細節、訂定子法部分，環保署跟經濟部會多跟外界溝通。

蔡玲儀表示，氣候變遷因應法草案很快就會出爐，只剩下部分條文要斟酌修改，會努力在九月前預告，之後也會召開公聽會跟研商會，如果大家對於草案內容都有共識，立法速度會更快。

氣候變遷 環保署 蘇貞昌

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