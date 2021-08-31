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史上最長暑假結束了 孩子「收假症候群」逾1周應就醫

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
明天就要開學，但今年暑假放假放太久，有些孩子因「不想上課」易出現「收假症候群」。圖／南投醫院提供
明天就要開學，但今年暑假放假放太久，有些孩子因「不想上課」易出現「收假症候群」。圖／南投醫院提供

明天就要開學，號稱「史上最長的暑假」也將結束，但放假放太久，有些孩子因「不想上課」出現食慾降低、睡不好、腸胃不適等情形；醫師提醒，面對「收假症候群」，家長要多陪伴鼓勵孩子，並協助調整生活作息，若相關症狀持續長達1至2周都未改善，應就醫尋求專業協助。

衛福部南投醫院指出，今年5月爆發本土疫情，同月19日起各級學校停課不停學，改採線上授課至暑假，而因學生長達3個多月時間都待在家中，被稱為是「史上最長的暑假」，孩子因不想開學，情緒低落或身體不適，需重新調整身心。

南投醫院身心科主任陳致遠表示，面對連續假期之後的上班日或上課日，不論大人小孩，可能會出現情緒低落、憂鬱、精神不振及睡眠失調等狀況，這都是「收假症候群」的症狀，而當假期越長，在收假後越容易出現相關症狀。

而「收假症候群」雖非精神疾病，但相關症狀卻對日常生活造成困擾，甚至有些民眾或學童會因為焦慮，而伴隨胸悶、疲倦及身體緊繃，甚至腹痛、便秘或腹瀉等腸胃道不適症狀，不過，這些症狀通常會在壓力解除後逐漸緩解。

對於如何協助孩童改善「收假症候群」，陳建議家長，開學前應多些陪伴，並協助孩子調整生活作息，避免熬夜，整理好新學期要使用的文具等用品，提前預告、規劃開學後的行程，安排適當的運動緩解焦慮。

開學後，家長可以觀察孩子的適應情形，持續正面鼓勵，並在耐心陪伴下，可以讓孩子順利的回復到原本學習節奏，並持續觀察，倘若孩子仍難收心，情緒不佳，「收假症候群」症狀長達1至2周以上都沒有改善，建議應就醫尋求專業協助。

明天就要開學，但今年暑假放假放太久，有些孩子因「不想上課」易出現「收假症候群」。圖／本報資料照
明天就要開學，但今年暑假放假放太久，有些孩子因「不想上課」易出現「收假症候群」。圖／本報資料照

疫情 睡眠 腹痛

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