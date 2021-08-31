喝水嘴角流出被當顏面神經麻痺 轉診檢出下頷腺癌四期

彰化縣75歲張姓男子10個月前喝水時，無法控制水從右嘴角流出，求醫診斷罹患顏面神經麻痺，治療8個月卻聲音沙啞、吞嚥困難，轉介到衛福部彰化醫院，確診為下頷腺癌，因腫瘤小，摸不出來，癌細胞早已擴散，已經第四期，無法手術清除，只能透過化療和放射線治療減緩惡化速度。

彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方今天表示，下頷腺是眾多唾液腺之一，下頷腺癌雖然少見，但是惡性比例高，一般顏面腫瘤只要夠大就摸得出來，張先生的腫瘤卻較小，無法從嘴巴下面的下頷處摸出來，癌細胞順著腫瘤四周的綿密神經路徑流竄轉移，這種腫瘤小卻已擴散的情況較罕見，顯見癌細胞相當惡性。

張姓男子告訴醫師，10個月前右嘴角麻痺，喝水時不自覺的從右嘴角流出水，連家人都覺得奇怪，就醫時被當作「貝爾氏麻痺」治療，那位醫師告知那是一種很常見的顏面神經急性發炎，應該很快痊癒好，可是他一直沒復原，進行顏面復健仍不見改善，直到兩個月前聲音沙啞、嗆咳，連吞嚥都有困難，轉介到彰化醫院檢查，沒想到是癌症。

許嘉方說，若顏面神經麻痺治療無效，就要警覺可能是癌細胞作祟，內視鏡檢查發現張先生的右側聲帶麻痺，只有左側會動，這種聲帶麻痺的狀況在臨床上常是癌症引起，肺癌、甲狀腺癌、食道癌或顏面方面的癌症都有可能發；彰化醫院耳鼻喉科安排頸部電腦斷層及正子攝影，發現張先生下頷腺有一個約2.5公分大的腫瘤，觸診摸不出來，切片確定是惡性腫瘤，已經往外擴散侵犯到顏面神經導致嘴角麻痺，無法控制飲水時水從嘴巴流出，也造成聲帶痲痺及聲音沙啞。