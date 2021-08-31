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桃園中年婦女經期大出血 子宮肌瘤手術切下1.5公斤腫瘤

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任執行腹腔鏡子宮切除手術，利用兩公分的肚臍切口，與旁邊兩個0.5公分的傷口，就順利完成手術。切下重達1500克的腫瘤。記者翁唯真／翻攝
宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任執行腹腔鏡子宮切除手術，利用兩公分的肚臍切口，與旁邊兩個0.5公分的傷口，就順利完成手術。切下重達1500克的腫瘤。記者翁唯真／翻攝

子宮肌瘤是女性常見的問題，主要由賀爾蒙造成，常見症狀有月經過多、壓迫症狀，嚴重的話還可能成為腹部腫瘤，因此宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任建議，女性應多加注意自己的身體狀況，如有不適盡早就醫，平時也均衡飲食、適當運動來保持健康。

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，幾乎 30% 以上的婦女在一生中會患有，是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡35至45歲之間。

子宮肌瘤可分為最常見的子宮肌層間肌瘤、向子宮外的骨盆腔或腹腔突出生長，長得比較大的子宮漿膜下肌瘤及由子宮內膜下層往子宮腔生長，最容易造成經期大量出血的子宮黏膜下肌瘤。

子宮肌瘤主要的導因推測和賀爾蒙有關，像懷孕時肌瘤變大，可能導致胎位不正、難產或大量出血，而停經後肌瘤逐漸萎縮變小。常見症狀有經血量多、血塊，經期過長造成貧血，或壓迫膀胱造成排尿次數增加，壓迫直腸導致排便困難，更嚴重成為腹部腫瘤，大如懷孕4至5個月都有可能。

吳加仁表示，日前一位48歲林姓婦人因經血量多及痛經嚴重前來看診，透過超音波檢查評估，發現主要為巨大子宮肌瘤影響，且患者嚴重貧血，血紅素只有6.5gm/dl（女性低於12gm/dl就算貧血）。

吳加仁執行腹腔鏡子宮切除手術，利用兩公分的肚臍切口，與旁邊兩個0.5公分的傷口，就順利完切下重達1500克的腫瘤。林婦手術後當晚就移除尿管，並可下床自行活動，隔天即出院回家。

吳加仁表示，腹腔鏡子宮切除手術，其優點是傷口小、疼痛輕、恢復快及避免術後沾黏，還可以降低傷口的感染率。

吳加仁也提醒良好的生活習慣、均衡飲食、適當的運動很重要。

子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，幾乎 30% 以上的婦女在一生中會患有，是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡 35至45 歲之間。記者翁唯真／翻攝
子宮肌瘤是一種平滑肌瘤或稱纖維瘤，幾乎 30% 以上的婦女在一生中會患有，是最常見的良性婦科腫瘤，好發年齡 35至45 歲之間。記者翁唯真／翻攝
宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任執行腹腔鏡子宮切除手術，切下重達1500克的腫瘤。記者翁唯真／翻攝
宏其婦幼醫院婦科微創手術中心吳加仁主任執行腹腔鏡子宮切除手術，切下重達1500克的腫瘤。記者翁唯真／翻攝

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