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微小甲狀腺乳突癌不想開刀 醫師建議射頻燒灼消融手術

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
鄭凱倫為替大家解答更多甲狀腺乳突癌的問題，最近出版了「鄭凱倫醫師甲狀腺結節健康大解密」一書。圖／中山醫學大學附設醫院提供
鄭凱倫為替大家解答更多甲狀腺乳突癌的問題，最近出版了「鄭凱倫醫師甲狀腺結節健康大解密」一書。圖／中山醫學大學附設醫院提供

一名45歲女子穿刺證實在右側甲狀腺罹患0.7公分乳突癌，沒有其他異常，還有另名40歲男士，曾因甲狀腺乳突癌開過兩次刀，也接受過高劑量碘131治療，仍在右側鎖骨上又發現一顆0.6公分復發的腫瘤。在兩人都不想開刀下，醫師建議他們接受射頻燒灼消融手術，不僅恢復迅速，還不留疤痕，隔天就可以正常作息。

中山醫學大學附設醫院醫學影像部醫師鄭凱倫指出，乳突癌是最常見甲狀腺癌，占甲狀腺癌大概9成，一般開刀後搭配服用碘131治療，通常會有不錯效果。

他說，日本長達10年研究甚至發現，小於1公分的微小甲狀腺乳突癌，如果沒有其他危險因子，可以考慮先用超音波追蹤，等到有變化再開刀。因此，微小乳突癌好像沒那麼可怕，但是對於只用超音波追蹤，等到有變化再開刀，患者卻總覺得好像有顆不定時炸彈在身上。

鄭凱倫說，雖然乳突癌開刀治療效果好，但是長期追蹤下來，最高仍有30%復發機會；不少病友即使開過好幾次刀，有些還是會有小的復發病灶。

他建議，對於微小甲狀腺乳突癌或者是復發甲狀腺乳突癌，如果不想開刀，射頻燒灼消融手術是治療選擇之一。手術是在超音波導引下，利用局部麻醉，將燒灼針精準刺入病灶進行消融處理。

因為手術精準定位、不留疤痕、恢復迅速，因此當天可以回家，隔天視情況就可以正常作息。相較於開刀，有更好的術後生活品質。射頻燒灼消融手術讓治療甲狀腺問題有更多不同選擇。

鄭凱倫為替大家解答更多甲狀腺乳突癌的問題，最近出版了「鄭凱倫醫師甲狀腺結節健康大解密」一書，歡迎大家參閱。

甲狀腺 手術 醫師

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