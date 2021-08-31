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桃捷9/6起推5天通勤優惠票送2天 區間不限次搭打5折
明天9月1日開學，桃園捷運公司今天上午表示，為迎接開學通學族及上班通勤族，該公司決定9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」，乘客只要購買5天通勤優惠票，可依購買搭乘區間的5折票價優惠，並贈送2天免費搭乘（開卡後可連續使用7天、區間內不限次數搭乘），超值優惠限定販售至12月5日止。
桃捷公司表示，這項5天通勤優惠票專案超值優惠，以A8長庚醫院站至A1台北車站為例，乘客單程票70元，一天來回140元，如果上班族購買該優惠票卡A1站至A8站區間，一周（7天）優惠價只需350元，若再以每周5天、每天兩趟次乘車計算，換算平均單趟費用僅35元，相當原票價打5折。
如果一周期間，每天搭乘兩趟車次，平均單趟費用25元，相當原票價打3.5折，比搭乘客運前往台北更便宜，且不到30分鐘就抵達台北車站，歡迎通勤、通學族或社會新鮮人搭乘體驗。
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