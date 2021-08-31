快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃捷9/6起推5天通勤優惠票送2天 區間不限次搭打5折

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園捷運公司自9月6日起推出5天通勤優惠票專案，乘客搭乘區間5折票價優惠。圖／桃捷公司提供
桃園捷運公司自9月6日起推出5天通勤優惠票專案，乘客搭乘區間5折票價優惠。圖／桃捷公司提供

明天9月1日開學，桃園捷運公司今天上午表示，為迎接開學通學族及上班通勤族，該公司決定9月6日起推出「5天通勤優惠票專案」，乘客只要購買5天通勤優惠票，可依購買搭乘區間的5折票價優惠，並贈送2天免費搭乘（開卡後可連續使用7天、區間內不限次數搭乘），超值優惠限定販售至12月5日止。

桃捷公司表示，這項5天通勤優惠票專案超值優惠，以A8長庚醫院站至A1台北車站為例，乘客單程票70元，一天來回140元，如果上班族購買該優惠票卡A1站至A8站區間，一周（7天）優惠價只需350元，若再以每周5天、每天兩趟次乘車計算，換算平均單趟費用僅35元，相當原票價打5折。

如果一周期間，每天搭乘兩趟車次，平均單趟費用25元，相當原票價打3.5折，比搭乘客運前往台北更便宜，且不到30分鐘就抵達台北車站，歡迎通勤、通學族或社會新鮮人搭乘體驗。

桃園捷運公司自9月6日起推出5天通勤優惠票專案，乘客搭乘區間5折票價優惠。圖／桃捷公司提供
桃園捷運公司自9月6日起推出5天通勤優惠票專案，乘客搭乘區間5折票價優惠。圖／桃捷公司提供

票價 台北車站 新鮮人

延伸閱讀

通勤族有好康 桃捷推五天票五折優惠送兩天免費搭

慶開學！肯德基「4款套餐方案」最高現省208　只賣28天

開學前夕 新北12歲男童墜樓身亡

等開學就像談戀愛 三種不同「老母陣營」解析

相關新聞

草皮兩個月釀禍2次 高雄輕軌上次躲過這次出軌

今天上午高雄輕軌凱旋二聖站發生草皮捲入車底導致脫軌意外，類似草皮引發的行駛狀況在7月31日也曾發生。當時輕軌行駛在C16...

好天氣只到明天！太平洋高壓周四起減弱 山區小心大雨

受到南方雲系影響，清晨到目前為止，東半部地區以及台灣南端斷斷續續降雨，包括宜蘭花蓮台東、高雄屏東恆春等地都有斷續降雨。氣...

【回響】農委會修農發條例禁底渣「變身」回填農地

底渣再生粒料依法不得應用於農業區，但法規又開了小門，允許底渣添加水泥製成「低密度再生透水混凝土」，就不受限制。

百大惡草小花蔓澤蘭難缠 屏東林管處邀民眾除蔓換錢

小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，8月15日至9月15日為防治月，屏東林管處所轄4個工作站結合轄內地方社團及社區發展協會等單位...

母染疫老爸獨自照顧2子 預防性服中藥即使確診也無症狀

新冠肺炎於全球流行一年餘，人類對於該疾病認識愈來愈深，及早投藥介入治療效果愈佳。台北醫學大學附設醫院從去年開始就嘗試中西...

影/失天缺氧性心臟病 兒童心臟團隊接力合作男童獲新生

一歲多男童在母親懷孕時超音波檢查已發現他心臟異常，後來查出男童患缺氧性先天性心臟病的法洛四合群症，醫院兒童心臟團隊接力合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。