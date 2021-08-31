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好市多液體葡萄糖胺軟骨素防腐劑超標 8千多公斤遭退運

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
好市多「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素」被驗出防腐劑超標。圖／食藥署提供
好市多「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素」被驗出防腐劑超標。圖／食藥署提供

許多民眾喜歡搶購的好市多「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素」，遭衛福部食藥署邊境查驗到防腐劑超標，全數773箱、共8417.97公斤遭退運、銷毀。

本次食藥署公布的邊境查驗不合格名單，共有15項產品上榜，包括自斯里蘭卡等國進口的紅茶、自加拿大進口的鮮紅櫻桃、自塞席爾進口的冷凍黑旗魚等，分別因農藥超標或重金屬含量不符規定等問題而列入。

其中，好市多股份有限公司自美國進口的「KIRKLAND SIGNATURE科克蘭液體葡萄糖胺軟骨素」，被檢出每公斤產品涵防腐劑苯甲酸0.5克以及己二烯酸0.2克。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，飲料不論含碳酸或不含碳酸都可使用這兩項防腐劑，但有其限量。此款葡萄糖胺軟骨素屬於不含碳酸飲料，法規限量標準為每公斤產品的苯甲酸應在0.6克以下、己二烯酸則在0.5克以下。若混合使用防腐劑時，每一種防腐劑使用量除以其使用量標準所得數值總和不得大於1。

他說，將調升好市多液體葡萄糖胺軟骨素從2％到10％的查驗率，調升到20％到50％的查驗率。

另外，本次也查獲多地進口的紅茶有農藥超標的情形，包括喜福國際企業有限公司自越南進口的紅茶1萬9080公斤、圻錩企業有限公司自斯里蘭卡進口的「英式錫蘭紅茶50克鐵罐」共15公斤、圻錩企業有限公司自印度進口的「皇家阿薩姆紅茶90克」共3.24公斤，以及萊吉市貿易有限公司自印尼進口的「TEH紅茶包」360公斤。

陳慶裕表示，年初便加強斯里蘭卡和印度的紅茶邊境查驗，因此這些廠商將調升至逐批查驗；其餘則調升查驗率二至五成。不過因為圻錩企業有限公司之前已有五批產品都合格，因此當時已調降其自印度進口的查驗率，因此這次將只會調升至二至五成。

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