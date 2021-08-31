快訊

獨家專訪黨產會主委林峯正：再3年完成消滅黨產會目標

美駐聯合國前大使：台灣不是阿富汗 環球時報說法可恥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄輕軌脫軌原因曝光 高捷：植草廠商操作不當

聯合報 / 記者徐白櫻林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌今早發生脫軌意外，高捷初步判斷原因是廠商補植草皮不當引起。圖／高雄捷運公司提供
高雄輕軌今早發生脫軌意外，高捷初步判斷原因是廠商補植草皮不當引起。圖／高雄捷運公司提供

高雄輕軌凱旋二聖站今早發生脫軌意外，初步研判是草皮捲入車底，所幸當時車上2人未受傷僅受到驚嚇。高雄捷運公司表示，事故原因應與今天早上廠商補植軌道草皮有關，疑似廠商作業時控制不當，導致部分草皮捲入車下發生意外。

高捷公司指出，今天上午8點40分，高雄輕軌列車往C36凱旋二聖站行駛，進站前草皮捲入車底，司機員立即緊急煞車，車頭部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車，高捷立刻派員搶修，並變更運轉模式。

高捷公司補充說明，初步了解，系統及列車設計安全無虞，應該是今早廠商補植部分草皮，疑因高程控制不當，導致部分草皮捲入車下造成事故，已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後才能進行後續復軌作業。

高捷呼籲，近年南部軌道建設蓬勃發展，建議運安會在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間。

高捷 高雄輕軌

延伸閱讀

高雄輕軌草皮捲入車底 車頭偏離軌道

高雄輕軌今脫軌 草皮釀禍 兩個月發生2次

高雄輕軌脫軌 列車急煞2乘客受驚嚇

商辦建築標竿 高捷首宗聯開案正式簽約

相關新聞

草皮兩個月釀禍2次 高雄輕軌上次躲過這次出軌

今天上午高雄輕軌凱旋二聖站發生草皮捲入車底導致脫軌意外，類似草皮引發的行駛狀況在7月31日也曾發生。當時輕軌行駛在C16...

好天氣只到明天！太平洋高壓周四起減弱 山區小心大雨

受到南方雲系影響，清晨到目前為止，東半部地區以及台灣南端斷斷續續降雨，包括宜蘭花蓮台東、高雄屏東恆春等地都有斷續降雨。氣...

【回響】農委會修農發條例禁底渣「變身」回填農地

底渣再生粒料依法不得應用於農業區，但法規又開了小門，允許底渣添加水泥製成「低密度再生透水混凝土」，就不受限制。

百大惡草小花蔓澤蘭難缠 屏東林管處邀民眾除蔓換錢

小花蔓澤蘭是世界百大入侵種，8月15日至9月15日為防治月，屏東林管處所轄4個工作站結合轄內地方社團及社區發展協會等單位...

母染疫老爸獨自照顧2子 預防性服中藥即使確診也無症狀

新冠肺炎於全球流行一年餘，人類對於該疾病認識愈來愈深，及早投藥介入治療效果愈佳。台北醫學大學附設醫院從去年開始就嘗試中西...

影/失天缺氧性心臟病 兒童心臟團隊接力合作男童獲新生

一歲多男童在母親懷孕時超音波檢查已發現他心臟異常，後來查出男童患缺氧性先天性心臟病的法洛四合群症，醫院兒童心臟團隊接力合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。