高雄輕軌脫軌原因曝光 高捷：植草廠商操作不當

高雄輕軌凱旋二聖站今早發生脫軌意外，初步研判是草皮捲入車底，所幸當時車上2人未受傷僅受到驚嚇。高雄捷運公司表示，事故原因應與今天早上廠商補植軌道草皮有關，疑似廠商作業時控制不當，導致部分草皮捲入車下發生意外。

高捷公司指出，今天上午8點40分，高雄輕軌列車往C36凱旋二聖站行駛，進站前草皮捲入車底，司機員立即緊急煞車，車頭部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車，高捷立刻派員搶修，並變更運轉模式。

高捷公司補充說明，初步了解，系統及列車設計安全無虞，應該是今早廠商補植部分草皮，疑因高程控制不當，導致部分草皮捲入車下造成事故，已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後才能進行後續復軌作業。

高捷呼籲，近年南部軌道建設蓬勃發展，建議運安會在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間。