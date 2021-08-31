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好天氣只到明天！ 太平洋高壓周四起減弱 山區小心大雨

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局今天也持續發布高溫資訊，今天中午前後，桃園、雙北等地會出現36度，甚至更高的高溫，其中大台北地區今天是第五天出現36度以上高溫。圖／氣象局提供
氣象局今天也持續發布高溫資訊，今天中午前後，桃園、雙北等地會出現36度，甚至更高的高溫，其中大台北地區今天是第五天出現36度以上高溫。圖／氣象局提供

受到南方雲系影響，清晨到目前為止，東半部地區以及台灣南端斷斷續續降雨，包括宜蘭花蓮台東、高雄屏東恆春等地都有斷續降雨。氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著南方雲系影響下午逐漸減緩，雨勢下午會逐漸變小；明天也就是周三，大部分地區都是晴朗炎熱的，不過中午以後局部地區會有午後雷陣雨。

伍婉華表示，澎湖金門馬祖，以及高雄以北都是看得到陽光的晴朗天氣，不過中午以後，台南以南的地區，以及各地山區容易出現午後雷陣雨，提醒民眾留意。

伍婉華也提到，氣象局今天也持續發布高溫資訊，今天中午前後，桃園、雙北等地會出現36度，甚至更高的高溫，其中大台北地區今天是第五天出現36度以上高溫，因此氣象局以橙色燈號提醒大家。

至於其他各地，伍婉華表示，今天其他各地的天氣一樣悶熱，中南部地區、東北部地區以及金門是33度左右，其他各地是31、32度。

伍婉華表示，周三開始，南方雲系逐漸向西移動，對台灣影響會小很多，斷斷續續降雨的地區只剩下台東、恆春半島，其他各地幾乎都可以看得到陽光；中午以後，西半部、東半部山區會有午後雷陣雨，其中中南部山區的雨勢會比較大一點。

伍婉華表示，周四開始，原本晴朗無雲的太平洋高壓會稍微減弱，南方水氣又比較多的情況下，中南部山區會有局部性大雨，但真正明顯的雨勢會落在何時，比較強的對流雲系又會發生在何地，氣象局會依據最新資料判斷再提醒大家。

氣象局 高溫 金門

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