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高雄輕軌今脫軌 草皮釀禍 兩個月發生2次
今天上午高雄輕軌凱旋二聖站發生草皮捲入車底導致脫軌意外，類似草皮引發的行駛狀況在7月31日也曾發生。當時輕軌行駛在C16文武聖殿站至C15壽山公園路段，列車駕駛員發現軌道草皮外翻暫時停車行駛，因處理處理上掀與位移草皮，列車到站延誤7分鐘。
高捷指出，上午8點40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站行駛，進站前草皮捲入車底，司機員立即緊急煞車，車頭部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷，清車後請旅客前往下一車站搭車，高捷立刻派員搶修，變更運轉模式。
上月西南氣流帶來大雨，7 月31日中午，鼓山區輕軌列車軌道疑因大雨發生草皮外翻，行進中的列車駕駛員發現有異停車處理，將上掀草皮移除後恢復行駛，雨中行駛的安全性引發外界關心。當時高雄捷運局表示，此區域屬於新植種草皮，根部尚未穩固，排除後列車正常通行，事件造成列車延誤約7分鐘，未來將避免在大雨來襲前栽種軌道草皮。
今早脫軌意外發生後，高市議員郭建盟趕抵現場關切。郭表示，此次出軌是在列車進站前發生，所幸無人傷亡，捷運公司詳查出軌原因，並做好安全防護，確保市民及乘客安全。
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