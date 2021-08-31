快訊

末代指考錄取率近98％創歷史新高 700人落榜近10年最少

傳百萬AZ疫苗下午從泰國運抵台灣 指揮中心給答案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

天氣悶熱又戴著口罩 工人傳出罹熱衰竭症狀

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育提醒，天氣炎熱工作時，應盡可能穿著寬鬆衣物，並適時補充水分和電解質，降低熱衰竭的發生機率。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育提醒，天氣炎熱工作時，應盡可能穿著寬鬆衣物，並適時補充水分和電解質，降低熱衰竭的發生機率。圖／亞洲大學附屬醫院提供

天氣高溫悶熱，日前有工人在工地出現噁心、嘔吐等症狀，緊急送醫急救，確診為熱衰竭，其中一人更引起橫紋肌溶解症，所幸及時住院治療，靜脈注射大量輸液後才化解危機，並在兩天後順利出院，返回工作崗位。

亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師李其育指出，患者本身有慢性腎臟病，加上工作必須配戴口罩，不易散熱，喝水也不方便，可能因此更容易引起熱衰竭。他提醒，工作時應盡可能穿著寬鬆衣物，並適時補充水分和電解質如運動飲料或微量加鹽的開水，也可用冷毛巾擦拭皮膚，讓體溫漸漸降低，降低熱衰竭的發生機率。

他說，常見的熱傷害包括熱衰竭、熱痙攣及熱中暑，熱衰竭是指高溫環境大量流汗後，同時造成水分和鹽分等電解質大量流失；體溫大多正常或稍微上升，但會出現頭痛、噁心、嘔吐、虛弱無力等症狀，嚴重時可能休克或昏迷。由於體溫不太會超過40°C，死亡風險低，只要盡快補充水分及電解質，大多能恢復正常。

熱痙攣則是指在高溫環境大量流汗時，補充過多開水而非電解質溶液，造成體內電解質不平衡，出現肌肉痙攣，若情況嚴重無及時處理，少數案例會有死亡風險。至於熱中暑，常是因體溫調節能力失常造成，大多是因為熱衰竭未及時發現所致，輕微熱中暑會出現臉色發紅、口渴、頭暈、噁心、四肢無力等症狀，嚴重時恐會伴隨中樞神經問題，體溫超過42°C時，甚至有死亡風險。

李其育說，橫紋肌溶解症為內科急症，通常合併熱衰竭出現，由於體內溫度過高，使骨骼肌的肌纖維膜發生急速損傷，造成肌肉細胞壞死，當細胞內大量肌球蛋白釋出進入血液循環，會造成腎毒性，若無法及時排出，就會影響腎臟功能，造成急性腎臟衰竭，一旦延誤治療，嚴重時也會致命。

熱衰竭 高溫 中暑

延伸閱讀

雙鐵防疫管理鬆綁 雄獅旅遊：鳴日號將開放用餐

南警獲贈2萬片「警用」口罩 波麗士大人捨不得戴

影／即將開學 新北市各級學校防疫措施完善

如何做好校園防疫？ 學校老師：貫徹規定是關鍵

相關新聞

高雄輕軌脫軌 列車急煞2乘客受驚嚇

高雄輕軌今早8點40左右傳出列車行駛中急煞狀況，造成列車車頭脫軌。事發當時這輛輕軌要進入C35站前，因車底捲入草皮，導致...

北炎熱南有雨！屏東、台東大雨特報 雙北桃園小心高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨只有新北五股區(36.6度)及台北士林區(36...

為什麼會越睡越累？醫生曝「起床後三大惡習」讓你更加疲倦

英國醫生蘭加楊（Karan Rangarjan）日前在社群平台提到，早上起床後的3個習慣會使人一整天感到疲倦。

【回響】農委會修農發條例禁底渣「變身」回填農地

底渣再生粒料依法不得應用於農業區，但法規又開了小門，允許底渣添加水泥製成「低密度再生透水混凝土」，就不受限制。

北海岸最美伸展台 見證愛的誓言

新北市三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台設計美觀，被譽為「北海岸最美伸展台」近日完工，市長侯友宜昨天前往視察，一行人步行在五...

「竹圍工作室」創辦藝術家蕭麗虹病逝新加坡 享壽75歲

日前剛獲第25屆台北文化獎的「竹圍工作室」創辦人蕭麗虹，今天凌晨於新加坡過世，享壽75歲。竹圍工作室於官方網站發布聲明，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。