鳴日號飲食解封！「最奢華鐵路便當」首度曝光

觀光列車有條件開放飲食，鳴日號飲食解封，包括吧台車廂站立桌一桌限一人，並備有水果、密封包裝點心、罐裝飲料等；客廳車廂沙發區及旅客個人座位區開放用餐，座位全採間隔座。號稱「最奢華的鐵路便當」也曝光，連假另推限定鳴日禮、中秋傳藝戲台變裝cosplay、國慶假期花東微醺專案等。

疫情警戒降為二級，觀光列車鳴日號將於9/18中秋連假正式啟航。除了高規格防疫，迎接啟航，中秋節、雙十節兩趟連假限定航次，加碼贈送市價近2千元的「秋日連假限定鳴日禮」，另外還有堪稱「最奢華的火車便當」鳴日便當，選用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造，市價超過千元，也首度亮相。

雄獅集團品牌策略總經理游國珍表示，鳴日號暖身試營運前兩梯自動降載至五成收客率，之後逐步恢復到七成，並隨指揮中心規範滾動式調整。9/18~12/7預將推出14個趟次，甫上路旋即銷售7~8成，其中將近70%都是企業包團，市場反應良好，尤其中秋節、雙十國慶兩趟次適逢連假，詢問度都很高。此外，雄獅也超前部署，邀請日韓、阿根廷、巴西、波蘭、俄羅斯、澳洲等8個國家共計16位外國朋友體驗鳴日號遊程，為未來的入境旅遊預作準備。

其中，9/18出發的宜花東4日行程，為歡慶中秋佳節，特別安排前進宜蘭傳藝園區欣賞臺灣傳統戲曲、童玩，搭配廟埕戲台上的精彩大戲表演，搭配歌仔戲服變裝體驗等。10/9國慶4日行程則包場歐式古堡風酒吧，品飲在地葡萄酒，搭配精緻小食，再前往噶瑪蘭酒廠，來場輕鬆微醺的國慶假期；雙十節當天，還會走訪台灣原始的太巴塱部落，並舉辦原民餐桌風格的國慶午宴。

中秋和國慶兩航次也有旅客專屬的「鳴日禮」和「鳴日便當」，雄獅旅遊特別設計市價近2千元的「秋日連假限定鳴日禮」，包含金桔入釀雞尾酒組，以及榮獲日本Good Design設計大獎、首創六角形的「鳴日．瓶」，加上「鳴日木質明信片」，輕鬆動手DIY就能製作出可愛的鳴日號專屬印章。「鳴日便當」則使用台灣在地食材，並由五星飯店與嚴選知名餐廳客製化打造，黑色典雅的便當盒也是特別訂製，標榜無毒環保，可直接微波加熱及重複利用，並貼心附贈帆布提袋。