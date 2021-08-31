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雙鐵防疫管理鬆綁 雄獅旅遊：鳴日號將開放用餐
隨著國內疫情趨緩，交通部昨宣布再鬆綁防疫管理措施，雙鐵可售座位從7成提高至8成，台鐵委外經營的觀光列車有條件開放飲。對此，負責經營台鐵鳴日號的雄獅旅遊今表示，目前觀光列車已有條件開放飲食，鳴日號會在強化檢疫與遵守社交距離下開放用餐，相關措施包括吧台車廂站立桌一桌限一人，並備有水果、密封包裝點心、罐裝飲料等。
此外，客廳車廂沙發區及旅客個人座位區也開放用餐，用餐期間請客人避免交談，並於用餐後戴回口罩，座位全採間隔座。
雄獅旅遊表示，車服人員會於運行中開放使用手推車，服務期間配備二罩一套(口罩、透明面罩、手套)等防疫配備，推車上提供密封包裝點心、熱咖啡也加上密封蓋確保衛生，餐盒均使用密封餐盒盛裝，由鳴日管家親送至座位，再讓旅客開封食用。
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