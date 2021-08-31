【回響】農委會修農發條例禁底渣「變身」回填農地

底渣再生粒料依法不得應用於農業區，但法規又開了小門，允許底渣添加水泥製成「低密度再生透水混凝土」，就不受限制。

近期農委會與環保署回應外界質疑，將把底渣利用方式縮限入法，避免底渣變身後回填農地，從上游到下游，回應外界期待。

全台24座焚化爐每年產生近90萬公噸底渣（垃圾焚燒後產生的固體廢棄物），為讓底渣有處可去，環保署多年來推動底渣加工為焚化再生粒料，作為公共工程使用，但近年有少數回填至農地，用來幫農舍、菇寮等農業設施整地，偷倒濫倒事件層出不窮，恐成為汙染農地的漏洞。

農委會企劃處處長莊老達表示，農委會預告修正農發條例施行細則第二條之一修正草案，是讓現有機制更明確在法律位階上，過去用函釋，現在直接入法，明定不該有的物質，不能出現在農地上；若已經既有存在的違法回填，就依照現有的非都管制規則查處。

而環保署也將針對上游的底渣再生使用的用途進行調整；環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署正針對底渣公告再利用的方式、用途、地點做檢討，近期將會對外預告。

為了避免農地回填各種泥土以外的廢棄物質，農委會近期預告修正農發條例施行細則第二條之一修正草案，明訂農業用地應作農業使用，農業用地填土應為作農業使用之目的，土質應為適合種植農作物之土壤，不得為砂、石、磚、瓦、混凝土塊、營建剩餘土石方、廢棄物或其他有害物質，如爐渣(石)、底渣等，以確保農業生產環境，並避免地下水或土壤汙染。

若農業用地有回填上開不得填放之物質，或有堆置廢棄物情形，於土地使用管制方面，依農業發展條例第六十九條規定，即應依區域計畫法或都市計畫法規定處理。為杜絕農地回填有害物質，維護整體農業生產環境，農委會認為此修正草案有時效性及必要性，因此縮短預告期間為14日，最快9月中就可公告。