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高雄輕軌脫軌 列車急煞2乘客受驚嚇

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄輕軌脫軌現場正由工作人員清理中。記者林巧璉／翻攝
高雄輕軌脫軌現場正由工作人員清理中。記者林巧璉／翻攝

高雄輕軌今早8點40左右傳出列車行駛中急煞狀況，造成列車車頭脫軌。事發當時這輛輕軌要進入C35站前，因車底捲入草皮，導致車頭部分脫離偏離軌道，高雄捷運公司處長王柏雁表示，當時列車員驚覺列車有狀況，及時警覺剎車，當時車上有2名乘客均沒有受傷，目前現場仍在清理中。

王柏雁表示，目前C35站與C36站間採取單線雙向運行，其他旅客依舊可搭乘。此路段因新植草皮，初步研判可能是新草皮的高度略高，才造成草皮捲入車底，目前仍無法估計何時可清理完成。建議趕時間旅客可搭乘其他大眾運輸工具。

高雄市議員郭建盟當時準備到輕軌出軌地點附近會勘，聞訊立刻趕到現場，他強調輕軌是相對安全便捷的大眾公共交通運具，這次在列車進站前發生，所幸無人傷亡，請捷運公司詳查出軌原因，做好安全防護，確保市民及乘客的安全。

疫情前高雄運量穩定成長，今年8月7日周六運量為1460人次，近期也有成長，8月14日上升到5717人次，8月15日周日當天運量達到7531人次，逐漸成長，與疫情嚴峻期間約僅1000多人次相較，乘客已漸回流。

高雄輕軌脫軌狀況。記者林巧璉/翻攝
高雄輕軌脫軌狀況。記者林巧璉/翻攝

現場正在進行復軌作業，將車頭移回軌道後，工程救險車將列車拉回機場檢修。記者林巧璉／攝影
現場正在進行復軌作業，將車頭移回軌道後，工程救險車將列車拉回機場檢修。記者林巧璉／攝影

高雄輕軌

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