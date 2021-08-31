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台鐵正妹車長「穿制服車內熱舞」暴紅 留言道歉：造成觀感不佳

聯合新聞網 / 綜合報導
台鐵女車長身穿工作制服，在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，最後還用一個剪票姿勢收場，沒想到意外暴紅。 圖／抖音TikTok
台鐵女車長身穿工作制服，在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，最後還用一個剪票姿勢收場，沒想到意外暴紅。 圖／抖音TikTok

台鐵有一名女車長在於區間車廂內跳舞，影片中她穿著制服扭腰擺臀，並且上傳到平台「抖音TikTok」，超過27萬人次觀看暴紅，不過也引來爭議，對此她也道歉表示，沒考量到自己還穿著制服，讓人以為上班摸魚，造成社會觀感不佳，「真的很抱歉」。

女車長8月20日才發了自己第一支影片，她也在自我介紹中寫上「抖音新手」，3天前她發布一段影片，身穿工作制服，在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，最後還用一個剪票姿勢收場，沒想到意外暴紅，至今已經超過27萬人次觀看，但是也引來網友質疑「不會被懲處嗎？」、「上班時間這樣好嗎？」。

女車長對此也表示，對原本流量只有30的抖音新手始料未及，影片初衷只是想詼諧表達「搭車要乖乖買票喔～不然我要跳來驗票了～」，沒想到讓人誤會上班摸魚，她澄清這段影片是下班時間拍攝的，車廂內也沒有其他旅客，原先只是想用另類方式分享工作，但「造成社會觀感不佳，真的很抱歉」。

網友對於女車長的道歉也回應，「就算穿著制服，影片內容並沒有貶損妳的職業或企業，不用想太多」、「可是我有另一種看法耶，如果拿來宣導不要逃票還是配合驗票也不錯啊」、「不逃票了」、「好有活力喔！加油」、「這麼漂亮的列車長怎麼都沒碰到過啦」。

@rabbitrabbitcat

驗票啦 ##爺只是怕錯過 ##鐵道 ##列車 ##不會跳舞 ##角色扮演

♬ 原聲 - 小陽同學

台鐵 正妹

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