北炎熱南有雨！屏東、台東大雨特報 雙北桃園小心高溫

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨只有新北五股區(36.6度)及台北士林區(36.1度)，最高溫超過36度，其他地區因「南方雲系」北移，遮蔽太陽輻射，高溫略降。

吳德榮說，昨日東半部及南台灣受「南方雲系」影響，愈往南雨量愈多；午後桃竹苗及宜蘭山區亦有對流發展，但範圍很小。今(31日)晨4時觀測資料顯示，恆春半島及東半部仍有局部短暫雨，中南部高層雲增多。

吳德榮表示，根據最新(30日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今白天至明(1)日受到「太平洋高壓」邊緣影響，除恆春半島及花東因東南風帶來水氣，偶有局部短暫陣雨的機率以外，北台灣晴朗炎熱，應注意防曬，高溫仍在36、37度左右，要多喝水、小心中暑；中南部多雲時晴。各山區及少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨的機率。

今日各地氣溫：北部24至37度，中部23至36度，南部23至35度，東部23至35度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，周四(2日)至下周一(6日)「太平洋高壓」略減弱，水氣增多，午後對流增強、在山區發展，擴展至平地，需注意劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)的發生。

氣象局表示，南方雲系影響，今(31)日恆春半島及台東地區(含蘭嶼、綠島)有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局也提到，天氣晴朗炎熱，今(31)日中午前後台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。桃園市地區為黃色燈號，請注意。