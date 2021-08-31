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健康又控制飲食 日醫「餐前用檸檬水漱口」10天瘦3公斤
檸檬富含維生素C、有機酸等等，是一種對健康有益的食物。最近有日本醫師，發現檸檬除了能夠增進營養之外，還有減肥的功效在。
根據日本媒體「日刊現代」報導，日本牙科博士宮本日出指出，許多研究認為，檸檬中的苦味可以有效抑制食慾。由於不少肥胖的人，同時味覺也比較遲鈍，因此才會怎麼吃都覺得不滿足，進而暴飲暴食造成身材走樣。所以，如果用檸檬水加以刺激，就能夠恢復正常的味蕾，防止吃太多的狀況發生。檸檬水可以促進味蕾細胞的活動之外，還有讓增進唾液分泌的功能。
宮本自身實驗，發現餐前用檸檬水漱口，就能夠抑制食慾，讓他10天就瘦下3公斤。而味覺在經過刺激之後，即使飲食調味較為清淡，也能吃得很滿足。而檸檬另外還有抑制血糖的功能，因此他還會在漱口後，飲用約30毫升（約兩大湯匙）的檸檬汁。
除此之外，檸檬水還能夠促進免疫力、恢復疲勞。宮本分析，只要攝取1000至2700毫克的「檸檬酸」，就能夠有疲勞恢復的效果，恰巧就是飲用30毫升檸檬汁就可以達標的份量。而檸檬的還有能夠抗氧化的元素在。
宮本也分享實踐「檸檬水減肥」的具體方式如下：
準備材料：
水（一般開水或礦泉水均可）
檸檬汁（使用100％純檸檬汁，市面上均有販售）
湯匙（5毫升大小）
作法：
1.水和檸檬汁以100：5的方式混合成檸檬水
2.將約三分之一的檸檬水含在口中，讓檸檬水接觸到舌頭、口腔全體
3.鼓起兩頰讓檸檬水接觸到口腔側面
4.頭往後傾斜，感受到檸檬水接近到舌根後再吐出。重複漱口直到檸檬水用完
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