快訊

直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康又控制飲食 日醫「餐前用檸檬水漱口」10天瘦3公斤

聯合新聞網 / 綜合報導
日本醫師宮本日出親身實踐，認為餐前用檸檬水漱口，可以改善食慾。圖片來源／ingimage
日本醫師宮本日出親身實踐，認為餐前用檸檬水漱口，可以改善食慾。圖片來源／ingimage

檸檬富含維生素C、有機酸等等，是一種對健康有益的食物。最近有日本醫師，發現檸檬除了能夠增進營養之外，還有減肥的功效在。

根據日本媒體「日刊現代」報導，日本牙科博士宮本日出指出，許多研究認為，檸檬中的苦味可以有效抑制食慾。由於不少肥胖的人，同時味覺也比較遲鈍，因此才會怎麼吃都覺得不滿足，進而暴飲暴食造成身材走樣。所以，如果用檸檬水加以刺激，就能夠恢復正常的味蕾，防止吃太多的狀況發生。檸檬水可以促進味蕾細胞的活動之外，還有讓增進唾液分泌的功能。

宮本自身實驗，發現餐前用檸檬水漱口，就能夠抑制食慾，讓他10天就瘦下3公斤。而味覺在經過刺激之後，即使飲食調味較為清淡，也能吃得很滿足。而檸檬另外還有抑制血糖的功能，因此他還會在漱口後，飲用約30毫升（約兩大湯匙）的檸檬汁。

除此之外，檸檬水還能夠促進免疫力、恢復疲勞。宮本分析，只要攝取1000至2700毫克的「檸檬酸」，就能夠有疲勞恢復的效果，恰巧就是飲用30毫升檸檬汁就可以達標的份量。而檸檬的還有能夠抗氧化的元素在。

宮本也分享實踐「檸檬水減肥」的具體方式如下：

準備材料：

水（一般開水或礦泉水均可）

檸檬汁（使用100％純檸檬汁，市面上均有販售）

湯匙（5毫升大小）

作法：

1.水和檸檬汁以100：5的方式混合成檸檬水

2.將約三分之一的檸檬水含在口中，讓檸檬水接觸到舌頭、口腔全體

3.鼓起兩頰讓檸檬水接觸到口腔側面

4.頭往後傾斜，感受到檸檬水接近到舌根後再吐出。重複漱口直到檸檬水用完

日本 減肥

延伸閱讀

進飯店「第一件事」要做啥？ 內行曝關鍵：沒做後悔來不及

蒂頭顏色怎麼選？香甜水蜜桃輕鬆挑 四大重點一眼看懂

高麗菜怎麼保存能放最久？ 她揭「1步驟」：能放十天

冷氣沒關更省電？這時間以內可開著 專家曝常保舊機效率關鍵

相關新聞

草皮兩個月釀禍2次 高雄輕軌上次躲過這次出軌

今天上午高雄輕軌凱旋二聖站發生草皮捲入車底導致脫軌意外，類似草皮引發的行駛狀況在7月31日也曾發生。當時輕軌行駛在C16...

好天氣只到明天！太平洋高壓周四起減弱 山區小心大雨

受到南方雲系影響，清晨到目前為止，東半部地區以及台灣南端斷斷續續降雨，包括宜蘭花蓮台東、高雄屏東恆春等地都有斷續降雨。氣...

健康又控制飲食 日醫「餐前用檸檬水漱口」10天瘦3公斤

檸檬富含維生素C、有機酸等等，是一種對健康有益的食物。最近有日本醫師，發現檸檬除了能夠增進營養之外，還有減肥的功效在。

【回響】農委會修農發條例禁底渣「變身」回填農地

底渣再生粒料依法不得應用於農業區，但法規又開了小門，允許底渣添加水泥製成「低密度再生透水混凝土」，就不受限制。

軍公教調薪？全教總：教育人員調薪多未達3% 盼制度化

傳軍公教人員明年調薪幅度達3%，行政院長蘇貞昌今受訪時未否認。全國教師工會總聯合會(全教總)表示，肯定蘇院長為軍公教調薪...

中秋連假客運僅售一成票 客運嘆：主管機關不用負責嗎

中秋節將屆，為了避免人潮群聚移動，交通部公路總局今年決定取消中秋連假，以及國慶連假的國道客運各項優惠，引發業者不滿，擔憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。