對付安非他命成癮 整合醫療助戒毒

年輕的C先生成功戒毒滿600天！他30日在衛福部現身說法表示，在接受16週國衛院的整合醫療課程後，他不但戒毒，也成為助人戒毒的小組長。經查全台有6萬人吸食安非他命，國衛院推出整合醫療模式，每週3堂團體治療，頻繁進行驗尿檢測。天主教耕莘醫院醫師王聲昌在會中針對戒毒難易度表示，能有方法協助成癮者是一大跨越。牧師劉民和受訪時則提出，晨曦會戒毒方法，是只靠福音的有效方法。

整合成癮醫療理念

經過多年研發及培訓，國衛院近年來配合醫療院所引進MITRA(專業整合成癮治療與復元模式)，幫助煙癮、毒癮者戒斷癮頭，回到原始正常生活。政府機關與松德、林森中醫昆明院區及高雄市立凱旋醫院等醫療院所配合，人員們利用下班時間為戒毒者上課，同時也搭配毒癮者們上下班的作息時間，促進戒毒醫療成效。

王聲昌感嘆說，「一個時刻的成癮，一輩子的戒癮」，更提出因為一時的好奇，導致許多青少年吸毒，染上毒癮非常容易，卻可能要花上一生時間戒斷。

C先生現身說法

一位成功戒毒的MITRA成員C先生現身，提到他全程參與課程，經過16週的輔導與毒癮戒斷衛教，他已經有600天以上沒有再吸食毒品，經歷200多天的課程和運動健身，如今成為MITRA整療的一員，輔導其他同樣受苦於毒癮的民眾。

醫療整合成癮治療 (MITRA) 企劃當中，有16為學術及醫療專家皆為「下班後志工」 ，共同實施六週，每週三次的戒斷課，而參加的毒癮者皆是志願加入課程。透過毒癮者分享、互相鼓勵戒毒的方式加上家屬關懷，每次的驗尿採檢取得陰性毒品反應的數率越來越高。

振芝心身醫學診所心理師李昭慧在MITRA的成果發表會中提及「全人概念」，意為「身心、社會、靈性」，以生活型態以及情緒想法的改變為導向，為毒癮者提供社會支持和家庭輔導協助。使毒癮者能夠透過「愛和關懷」真實了解自我，並接納自我，進而輔導家人該如何應對家中毒癮者，給予溫度與支持，一起協助戒毒度過難關。

教會戒毒有成

台灣晨曦會牧師劉民和參與戒毒事工，秉持著「福音戒毒」的堅持，一路帶領並幫助毒癮者走過毒品在他們的生活中帶來的傷害。 劉民和牧師表示，教會已多年紮根在戒毒的工作上，有上百名毒癮者藉著上帝，憑靠信心與教會支持成功戒癮。

其中一位受醫治的教會弟兄受訪時說，新時代的安非他命上癮多了精神症狀，並易造成腦部受損，對他而言，安非他命使他的記憶力衰退。

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