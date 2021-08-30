雙鐵防疫再鬆綁！可售座位達8成 社交距離可飲食
因應中央疫情指揮中心宣布疫情二級警戒延長至9月6日，交通部在維持基本防疫管制條件及兼顧民眾生活需求下，以現行防疫管理措施，再進一步鬆綁及調整。
交通部表示，交通部所轄國道服務區與省道休息站、鐵路車站非付費區商場餐廳，以及旅宿業餐廳等室內用餐方面，持續依照指揮中心訂頒的「餐飲業防疫管理措施」及地方政府相關規定辦理：另外，針對交通部轄管業務屬性於經檢討及報請指揮中心同意後，再鬆綁及調整措施如下：
一、國家風景區：
在非群聚情形、保持社交安全距離、單人活動及活動前後佩戴口罩下，得從事游泳及衝浪，因地制宜配合地方政府調整防疫措施。合法業者於符合規定情形下，得從事帶客潛水活動（包含水肺潛水、自由潛水及浮潛），並因地制宜配合地方政府調整防疫措施。
另，室內更衣室改採單一出入口，容留量為承載人數的50%，並採實聯制、更衣全程戴口罩、出入口量測體溫、使用完立即専人清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離；而室外淋浴設備採實聯制、淋浴前後戴口罩、專人定時清潔消毒、間隔交替使用、保持1.5公尺社交安全距離。
二、觀光遊樂業：
滑水道、衝浪池及戲水遊樂設施為有條件開放，使用設施結束後應立即上岸戴上口罩，分時段管制，且定期於分時段之間清消，並依照指揮中心規範或各地方政府規定辦理。游泳池為有條件開放，依照教育部「游泳池因應COVID-19防疫管理指引」或各地方政府規定辦理。
三、台鐵：
觀光列車有條件開放飲食，對號列車限制發售座位數從7成調為8成。車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。
四、高鐵：
列車發售座位數從7成調為8成。車站非付費區於維持適當社交距離狀況下可開放飲食。
五、遊覽車：
二級疫情警戒期間，作為交通車使用的遊覽車乘車人數以核定座位數並固定座位為原則。麥克風設備限隨車服務人員說明講解使用，使用後應清潔消毒。
交通部表示，考量國內疫情趨緩穩定，並持續維持二級警戒情況，為讓民眾生活逐步朝回復正軌方向前進，在維持基本防疫管制作為下，交通部配合民眾生活需求，再調整鬆綁相關措施，後續亦將持續關注疫情發展及配合指揮中心各項指引規定滾動檢討。
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