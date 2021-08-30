桃機第三航廈建設機電工程今決標 建設全面啟動

純樸的嘉義縣六腳鄉偏鄉平房，於2001年8月半夜突然發生大火，蘇姓孕婦懷胎7個多月一屍兩命葬身火窟，檢警原以一般電線走火單純意外處理，未料被一位女記者深入追查有異，檢警查出遭其丈夫林姓男子燒死詐領保險金3千多萬元，承辦員警及女記者事後吐露心聲，大家都莫名的頭痛好幾天，冥冥之中好像有人要來伸冤。

2021-08-30 15:02