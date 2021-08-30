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桃機第三航廈建設機電工程今決標 建設全面啟動

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
第三航廈建設全面啟動，未來完工後將提供國人優質空運服務。圖／機場公司提供
第三航廈建設全面啟動，未來完工後將提供國人優質空運服務。圖／機場公司提供

「台灣桃園國際機場第三航站區主體航廈機電工程」選擇性招標第二次招標，今召開決標會議，決標予東元電機股份有限公司/士林電機廠股份有限公司/百總工程股份有限公司共同投標團隊。決標後，象徵第三航廈建設全面啟動，未來完工後不僅提供國人優質空運服務，更有助提高桃園機場與國家整體競爭力。

機場公司表示，本案機電工程預算金額約新台幣127億元，計有東元電機股份有限公司/士林電機廠股份有限公司/百總工程股份有限公司，及亞翔工程股份有限公司/榮工工程股份有限公司兩組投標團隊，經8月25日召開評選委員會議，評選結果以東元電機股份有限公司/士林電機廠股份有限公司/百總工程股份有限公司共同投標團隊為最有利標。後續團隊將展開開工前準備工作，開工後將與「第三航站區主體航廈土建工程」施工團隊併同施作。

機場公司表示，第三航廈興建計畫去（2020）年經行政院及交通部分別成立專案小組及督導小組指導，土建工程由Samsung C&T Corporation(三星物產)/榮工工程股份有限公司組成之共同投標團隊於今年3月30日得標，並於6月1日動工。

桃園機場 行政院

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