疫情中送暖！國泰世華銀行《大樹計畫》灌溉弱勢幼苗 學習不中斷

國泰世華銀行基金會《大樹計畫》助弱勢童學習不中斷，提供助學金，更支持體育、藝術、音樂等特色教育，培養孩童多元興趣，勇敢朝著夢想前進。 圖／國泰世華銀行基金會 提供

讓幼苗長成大樹 《大樹計畫》助學邁入18年

國內疫情趨緩，學生也將返校上課。然而，根據行政院主計總處公布7月失業率達4.53%，創10年來同期新高；勞動部公布無薪假人數也處相對高點，顯示疫情衝擊下百業蕭條，許多勞工經濟面臨困難。許多家長對於孩子下學期學費至今無著落，卻因去年收入未達低收入戶標準，可能成為被政府紓困網「遺忘」的弱勢族群，也讓子女返校之路困難重重。

國泰世華銀行基金會秉持著「讓幼苗長成大樹」的信念，關注孩童的平等受教權，自2004年起辦理《大樹計畫》助學金，至今邁入第18年，已補助新台幣2.17億，扶助超過21.2萬名弱勢孩童安心學習。今年特別將受疫情衝擊之弱勢兒童納入補助對象，期藉由捐款，幫助弱勢孩童學習不中斷。

由第一線教師找個案 助學真正需要的孩子

國泰世華銀行基金會得知，有許多經濟困難但無法取得中低收入證明的學生，為讓弱勢家庭孩童不因環境因素中輟學業，《大樹計畫》透過第一線教師找到真正需要協助的個案，由學校複審，再經由各縣市教育處核定助學金後，將善款幫助真正需要的學生，扶助清寒學童就學，也緩解家庭經濟負擔。

疫情中看見城鄉數位落差 加強偏鄉課輔

國泰世華銀行基金會捐助《雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班》，透過志工課輔，讓偏鄉孩童學習不落人後。 圖／國泰世華銀行基金會 提供

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「疫情期間關懷孩童學習狀況時發現，遠距教學更突顯城鄉的數位落差，有部分弱勢家庭其實不缺乏網路及硬體設備，但因單親家庭或隔代教養等問題，孩童欠缺家庭支持及陪伴，線上學習時遇到連線、設備問題無人協助，在鏡頭後分心、離席狀況層出不窮。」

為了弭平學習差距，國泰世華銀行基金會亦支持民間愛心團體投入弱勢課輔，並響應國泰公益集團善舉，捐助「雲林縣口湖鄉蚵寮村課後照顧班」，期藉由老師的個別輔導，協助弱勢孩童掌握課業方向，補足遠距教學落後進度，重拾學習熱忱。

《大樹計畫2.0》推多元教育 發掘孩童無限潛能

國泰世華銀行基金會於今年正式啟動《大樹計畫2.0》，除持續提供弱勢學童助學金外，更擴大補助偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等特色教育，並鼓勵參與國內外體育競賽，期待學童們在無壓力的環境下，慢慢重拾學習興趣，建立自信。透過第二專長的學習，亦可幫助學童發展課外優勢，培養帶著走的能力。

國泰世華銀行基金會長期獲得同仁及客戶的支持，一起出資為平等受教貢獻心力，今年《大樹計畫2.0》為號召更多人關注弱勢學童教育，特別製作形象動畫短片，希望透過可愛童趣的影像邀請大眾一起用行動灌溉弱勢孩童，為改善學習環境、提供就學資源及培養孩童特色專長而努力，讓他們能在愛的支持與陪伴下，多元發展，快樂學習，讓幼苗長成大樹。

大樹計畫動畫形象影片：https://lihi1.com/VKw1S

大樹計畫捐款網址：https://lihi1.com/xjgh1