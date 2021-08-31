法式餐廳放台語歌挨批「不入流」 反骨有理的米其林主廚何順凱

何順凱，Taïrroir 態芮餐廳主廚，2018到2021連續四年獲得米其林星級肯定。2018年獲獎前，他被說不入流，獲獎證明他反骨有理！「太好了！終於可以吐一口氣。為什麼美國的法國餐廳放英文歌，台灣的法式餐廳就不能聽國語歌或台語歌呢？」

2021年5月COVID-19肺炎疫情三級警戒幾乎是餐飲業的大海嘯。何順凱餐廳業績只剩四分之一，他沒認輸、也閒不下來，在家兩週「悶到快不行！」刺激同事一起動腦，也和104掌聲視訊聊聊天。

拿獎，是肯定，但不是成功

何順凱把餐飲當創作，2016和2017年獲獎前兩年是他最心灰意冷的低潮，週圍的人也不知道他在做什麼。他的料理，被說「菜亂做！」；餐廳播放歌手伍佰、陳昇、王傑、林強的歌，國台語交雜，他被質問「怎麼不是古典交響樂？」何順凱回憶當時「你確定聽交響樂就比較高級？」

直到摘星，何順凱覺得被肯定。連摘四年（2018年台北米其林一星，2019年台北米其林二星，2020年台北台中米其林二星，2021年台北台中米其林二星），他開始收斂炫技，回到做菜本質，希望自己「料理料理，用料有理」。

「很現實啊！有獎項，人家就肯定你。當你沒有，別人也不會理你。」何順凱不覺得拿了米其林就是成功。「因為就算我拿獎，還是有酸民會說，外國的系統不懂啦！」

沒有什麼可以阻止何順凱喜歡的事！面對批評，他早已習慣，也不處處討好。「不然他們來開一間餐廳，再來跟我講一樣的話，不然就不要隨便批評我，當然，我也不隨便批評別人，我會多看看別人的好。」

不能bullshit！天天胡蘿蔔，練出好刀工

多數小孩的志願可能是醫生、總統、老師、科學家、工程師，何順凱從小立志當廚師「對吃，我真的很有興趣！」他的主廚之路始於辦桌的味道。家族經商，爺爺是社區發展協會理事長，外面應酬不斷，也常自辦宴席，何順凱常被爺爺「帶出場」，也喜歡到廚房幫忙婆媽伯母。

何順凱高中大學都讀餐飲，主攻中餐。從0到1，萬事起頭難「媽媽帶我去買商業用的菜刀，下課後，繼續切蘿蔔，每天切3到5條，足足練了三個月，才勉強覺得自己有一點點基本的刀工，知道怎麼削可以柔軟、怎麼切會剛強。」回憶最深的體悟「技術性工作不能bullshit，每天都得精進。」

勇闖世界！被NO四、五十次很正常

餐飲科系畢業生常見三大選擇：台灣工作、海外工作、自行創業。何順凱原本想在法式餐廳工作「但那時候台灣沒有我喜歡的餐廳。」念頭一轉，他先到美國一家融合亞洲菜和拉丁菜的餐廳當小廚師「23歲精力很旺盛，對一切充滿好奇！我不會講英文，就是不斷溝通，讓人家知道我想要表達什麼。」

在美國待兩年，他回到亞洲，先去中國當兩年的行政主廚，開發新菜色、訓練員工「可是做到後面很無聊，覺得不能繼續再做商業管理，人會腐爛！」他開始向其他國家的餐廳投遞履歷，三個月合計投了40、50封履歷表………

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