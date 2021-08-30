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一天2000公噸廚餘哪裡去？ 環保署：全力協助清運去化

聯合報 / 記者彭宣雅吳姿賢／台北即時報導
今起廚餘停止進入養豬場，廚餘該如何處理？環保署表示總量能充足，環保機關會協助廚餘清運及去化。本報資料照片
今起廚餘停止進入養豬場，廚餘該如何處理？環保署表示總量能充足，環保機關會協助廚餘清運及去化。本報資料照片

為降低走私越南豬肉成非洲豬瘟防疫破口的風險，農委會宣布9月1日起停止廚餘養豬一個月，違者罰款5萬到100萬，今起廚餘停止進入養豬場；這些廚餘該如何處理，量能是否足夠？環保署表示，現階段一天平均回收2000多公噸廚餘，全國廚餘的處理總量能，多出廚餘總量10%，就算未來停止廚餘養豬，設備總量能是足夠的，但由於目前臨時政策改變，需要一點時間調配去處。

根據環保署統計，目前平均回收總廚餘量為2246公噸，其中，家戶廚餘量1549公噸(包含養豬廚餘566/日、堆肥廚餘983/日)；另外，餐廳賣場產生的養豬廚餘，每日有697公噸。過去五年來，廚餘拿去養豬的比例，已從64%逐漸降到去年的46%，顯示產業也逐漸在轉型調整中。

環保署表示，今起廚餘禁止進入養豬場，若餐廳、機關、學校、旅館、社區大樓等單位，可將廚餘交給原委託的廚餘養豬場(有些養豬場自己收)或廚餘清運業者，清運至環保單位指定地點，免費提供處理廚餘。如有養豬場不再協助清運，則可聯繫縣市指定窗口，由清潔隊協助清運或委託合法清除業者清運，環保機關會全力協助廚餘清運及去化。

環保署督察總隊技監林左祥表示，廚餘屬於一般廢棄物，目前的廚餘數量統計，除了家戶廚餘外，也把餐廳賣場的事業廚餘也算進來，若以現階段全台的廚餘處理設施計算，包括公家、民間的設施，就算未來全面禁止廚餘養豬，設施處理的量能是足夠的；兩三年前再討論廚餘是非洲豬瘟傳播風險時，環保署當時一共花了13億元，補助地方政府設置各種瀝乾設備，整體規劃，能夠處理廚餘的量能，還比現階段多出10%。

林左祥說，但現在的狀況是，農委會宣布停止廚餘養豬一個月，政策太過緊急臨時，有些廚餘快速發酵的設備，必須要有養菌的時間，不可能馬上就把廚餘丟進去，雖然整體的處理量能充足，但不是所有的設備馬上都可以投入使用，因此為了因應這次的突發狀況，有部分要先瀝乾送到垃圾掩埋場，另一部分也是瀝乾後，直接送到焚化爐焚燒。

他表示，這幾年已經有為全民禁止廚餘養豬做準備，投入13億元補助地方添購脫水設備等，協助把廚餘水分清除，也蓋了很多設施，部分縣市已經蓋好比如台中外埔，另外桃園在今年十月也可以蓋好，全國廚餘的總處理量能是足夠的平均，若量能不足的縣市，也可以先送到民間的堆肥場暫時因應。

廚餘 養豬場 環保署

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