「就像一艘船不讓我落海」新式整合治療助他戒癮六百天

好萊塢電影裡面常有戒癮者圍坐一圈，互相訴苦、支持彼此的畫面，這是美國行之逾30多年、發展成熟的整合治療模式（Matrix Model），也是美國「藥事法庭」最常結合的處遇制度，療效廣受科學實證支持，但在台灣，2016年才引進，2018年開始試辦，今年才試辦到第4年，不過已得到很好的成效，也開始累積出口碑，有人排隊來參加，也有人戒癮後成繼續參與，繼續支持其他人走向重生。

「今天剛好是我戒癮第600天」C先生今上午勇敢現身國衛院記者會，述說經歷。C先生表示，兩年前使用藥物很頻繁，導致生活、工作、朋友、家庭，都發生很多問題。雖然有看身心科服藥治療，發現後來認知到，成癮就是個「需要持續預防復發的慢性病」，無法靠自己的力量戒除，透過醫師和個管師介紹，加入這個計畫，目前她已經完成了兩梯次的課程，現正以過來人的身份參加第三梯。

「團體就像一艘船，如果有人落海，大家都會伸出援手，」C先生表示，在團體中可以放心講出所有的感覺，專業心理師在其中輔導和唔談。C先生也自己額外參加正念班、做健康檢查、看中醫、運動健身，將時間妥善安排，練習改變想法，越來越熟練地去消滅想要用藥的念頭。

振芝心身醫學診所臨床心理師李昭慧表示，成癮就像心臟病一樣，是可能復發的慢性病，只要一次發病，就要好好面對預防復發的議題。全球治療趨勢都強調要協助改變生活型態和思考模式，才能有效延長復發，甚至有可能終生不復發。

北市聯醫林森中醫昆明院區身心科及成癮防治科主治醫師衛漢庭表示，國衛院參考國外模式，根據台灣本土狀況所發展的整合治療模式，包括每周三天晚上的團體，可學習中斷成癮思考、識別高尾顯環境、建立預防復發的思考和行為。整合模式也包括家屬和重要他人的參與。目前三個梯次成果很好，高達72%個案完成療程，且16周當中平均有14.5周維持停藥。

整合治療模式的一大特色是高頻率的檢驗，初期每周兩次，後期每周一次。國衛院神經及精神醫學研究中心助研究員級主治醫師王聲昌表示，這是「台灣有史以來執行治療頻率最高驗尿頻率最高的戒癮治療模式。」

為何要常常驗？王聲昌表示，檢驗頻率不足，會導致療效評估失準。目前緩起訴的戒癮治療，是從每周一次開始逐漸拉長間隔，一年只要驗18次，療效可宣稱達到80%以上，但實際情況並非如此。因為很多人都知道，緩起訴療程的檢驗日是「最快樂的一天」，有些人通過後去用藥，下次也抓不到，因為檢驗只能看72小時內的用藥。這也是為何整合治療模式必須設計每周一、五都驗，才能有效遏阻個案週末去狂歡。

檢驗頻率增加，不難達成，因為快篩試劑其實很便宜，但整合治療最昂貴的成本，來自於人力。王聲昌表示，政府支持的試辦計畫，平均每個梯次至少得花一百萬，但其實相對應專業人員額外投入的大量心力的加班費，這樣的經費還是不足。希望未來要開始推廣納入正式治療的一環，或許比較有機會先從司法部門相關的緩起訴戒癮治療開始，畢竟這一塊還有緩起訴金可以支持。

王聲昌表示，現在已有口碑傳去，有人已在排隊等著要報名，這是一開始沒有預料到的成果，令人欣慰，希望試辦結束後，未來有機會落地、推廣，讓這個模式進入正式制度、延續下去。

王聲昌指出，國外戒癮整合治療模式行之有年，已發展出更細膩的團體屬性，例如同志團體、女性團體，疫情期間也有線上團體。藥癮者離開計畫後，如果忽然有癮頭浮現、急需外部支持，社區中也能找到很多開放式的社團可以即時加入，形同攀住浮木。

國衛院神經及精神研究中心主任陳為堅表示，這次記者會的目的是希望讓更多藥癮治療的協助單位知道有這種新的觀念，國衛院也很樂意協助，「有興趣學習這套模式的單位，都歡迎來聯繫國衛院」，希望讓每個需要幫助的人得到幫助，願意幫助他人的人，都能學會使用正確的方式。