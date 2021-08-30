82診所即起加入COVID-19社區監測 提供公費家用快篩

中央流行疫情指揮中心今天表示，82家診所於8月30日起加入COVID-19社區監測行列，基層診所醫師協助評估民眾臨床症狀，提供公費家用快篩試劑，將執行至12月31日。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中說明，為降低Delta變異株進入社區風險，及時偵測國內病例以阻斷隱性傳播鏈，指揮中心即日起啟動COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區加強監測方案。

陳時中表示，即起基層診所醫師可協助評估就醫民眾臨床症狀，視需要提供公費COVID-19家用快篩試劑，由民眾自行居家篩檢並自主回報篩檢結果，為強化偵測社區病例注入新力量。

陳時中表示，COVID-19社區加強監測方案將自今天開始執行至12月31日，目前全國18個縣市共計82家診所參與；未來將視執行情形及疫情變化，調整公費快篩試劑發放診所家數。

陳時中說，民眾如為2歲以上出現呼吸道症狀的病患至公費快篩試劑發放診所掛號就醫，經醫師判斷後，發放公費家用快篩試劑及注意事項說明單張，如為2歲以下幼兒的陪同看診者，也由醫師判斷後發放。

陳時中說明，民眾領取試劑後，請配合依注意事項說明內容儘速採檢，並至線上（https://forms.gle/8gh7Kb3ZkYE5aArW7）填寫試劑領取診所名稱及快篩結果等資料，此為匿名方式收集，無須擔心個人資料外洩情形。

陳時中呼籲，如快篩檢驗為陽性者請儘速至鄰近的社區採檢院所（https://reurl.cc/MArG1L）進一步PCR檢驗。提醒民眾前往社區採檢院所時，請戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，對於使用過採檢器材請用塑膠袋密封包好，並攜帶至社區採檢院所，交予院所人員處理。