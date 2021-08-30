文旦柚上市！專家：符合這三種條件的最優

文旦柚上市，農委會台南農改場表示，文旦經過充足的消水後，吃起來更加飽滿多汁，挑選好吃文旦，以果實油胞細緻、果形底寬上尖、有沉重感品質最優。

台南場表示，全台文旦種植面積4147公頃，產區分佈在台南市、花蓮縣、苗栗縣、新北市、雲林縣及宜蘭縣等地。文旦果實柚農習慣於白露（9月7日）前約1至3週採收，今年白露距離中秋節（9月21日）時間較長，採收後有充足的時間進行「消水」，待表皮略為皺縮轉黃，此時果肉會漸變軟，進嘴果肉Q軟、滋味甘甜，令人口齒生香。

台南場表示，選購時把握外觀及色澤，果實呈黃綠色至淡黃色，果皮油胞分佈均勻、細緻，剝開後果皮較薄、果肉質地也會較細緻；形狀要挑選果實形狀勻稱、不歪斜，以底部寬而上尖，呈短三角形者，果肉較豐厚；另外重量不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮、較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

台南場表示，根據衛福部食品營養成分表，每100g的文旦果肉，含維生素C 51 mg，為蘋果的17倍﹅櫻桃的5倍；維生素E 0.35mg，為蘋果的3.5倍﹅櫻桃的3倍；鈣9.2 g，為蘋果的2.5倍。一顆文旦（600公克)可提供每日所需的膳食纖維量的39％，多食用除能幫助消化外，也富含人體必需的營養元素，這是其他水果難以比擬的。

農委會與國內28家電商業者合作，即日起到9月21日推出「台灣農產嘉年華－花好柚圓 人團圓」網購文旦季活動，提供滿500元送100元回饋。