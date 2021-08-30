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王光輝肝癌病逝 醫師籲肝炎定期追蹤遠離危險因子

中央社 / 台北30日電
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退全壘打賽中，擊出全壘打後向觀眾致意。圖／本報系資料照
2004年兄弟象萬人迷王光輝在引退全壘打賽中，擊出全壘打後向觀眾致意。圖／本報系資料照

中華職棒兄弟象隊退役名將「萬人迷」王光輝因肝癌病逝，享年56歲。高雄長庚醫院副院長盧勝男表示，B、C型肝炎帶原與飲酒是肝癌危險因子，應定期追蹤及早治療。

依據衛生福利部最新公布的10大癌症死亡率排名，肝癌僅次於肺癌，高居奪命癌症第2名，去年有7773人因肝癌病逝。另根據最新癌症登記資料，民國107年有逾1.1萬人確診罹患肝癌。

盧勝男今天接受媒體電訪表示，8成以上肝癌患者是B、C型肝炎帶原者，部分則是患有脂肪肝。一旦成為B、C肝帶原者，可能演變成肝炎、肝硬化與肝癌的三部曲。

盧勝男說，B肝帶原者許多是因早期母嬰垂直傳染，演變成慢性肝炎，因感染時間較早，患者可能在60歲前就演變成肝癌；而C肝則大多是長大後經傳染罹病，演變成肝癌的年齡層較長。

過去肝病有「國病」之稱，盧勝男提到，隨著新生兒接種B肝疫苗政策普及，胎兒蛋白檢查、腹部超音波檢查、健保給付B、C肝治療藥物，以及新的肝癌標靶藥物問世等，肝病患者已逐漸減少，但最大問題在於不少B、C肝患者未定期追蹤，錯失治療良機。

盧勝男說，若定期追蹤，8成B、C肝帶原者可早期發現肝臟病變，台灣約有43%肝癌患者透過定期追蹤發現異狀，早期開刀治療，多數能存活5到10年以上；但卻有超過5成患者忽視追蹤檢查，因肝臟是沉默器官，出現症狀時可能為時已晚，治療效果相對較差。

對於一般B、C肝帶原者，盧勝男說，建議每半年定期追蹤檢查，但檢查頻率因人而異，若已出現肝硬化徵兆，最好每3個月檢查，若病況控制得宜，每年檢查即可。

盧勝男也特別提醒，B、C肝帶原是肝癌的危險因子，但其他傷害肝臟的物質更會增加罹癌風險，最常見的就是飲酒，B、C肝帶原者更要遠離酒精，以免加重風險。

肝癌 C肝 患者

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